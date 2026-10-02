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Район "Слатина" трябва да разчисти сметището до летището до 23 октомври

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Летище "Васил Левски" - София

До 23 октомври община "Слатина" трябва да разчисти образувалото се до летище "Васил Левски" незаконно сметище. Това съобщи от парламентарната трибуна екоминистърката Росица Карамфилова в отговор на въпрос от депутата от "Възраждане" Петър Петров.

Сметището се е образувало преди няколко месеца и се вижда от всички кацащи и излитащи самолети, както и от колите, които минават по източната тангента. Преди месец от РИОСВ София са издали предписание на район "Слатина" да разчисти сметището и в началото на ноември ще има проверка дали това е направено. Ако не е, законът предвижда солени глоби, каза екоминистърката. 

Летище "Васил Левски" - София

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