Район "Слатина" трябва да разчисти сметището до летището до 23 октомври

До 23 октомври община "Слатина" трябва да разчисти образувалото се до летище "Васил Левски" незаконно сметище. Това съобщи от парламентарната трибуна екоминистърката Росица Карамфилова в отговор на въпрос от депутата от "Възраждане" Петър Петров.

Сметището се е образувало преди няколко месеца и се вижда от всички кацащи и излитащи самолети, както и от колите, които минават по източната тангента. Преди месец от РИОСВ София са издали предписание на район "Слатина" да разчисти сметището и в началото на ноември ще има проверка дали това е направено. Ако не е, законът предвижда солени глоби, каза екоминистърката.