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39-годишна жена изчезна в Пловдив, близките й я издирват от седмица

24 часа Пловдив онлайн

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Изчезналата Катерина Захариева. Снимка: ФБ

Близките на 39-годишната Катерина Захариева, изчезнала преди около седмица, я издирват. Хората нямат никаква връзка с жената, чието последно известно местоположение е един от моловете в Пловдив, на бул. "Руски". 

Захариева е висока около 168-170 см, тежи около 46 кг. "Последно е била облечена с черна кожена пола, черна фланелка с изображение на поп каро и черни сандали с метален обков", пишат близките ѝ. И са посочили 2 телефона, на които всеки, който има информация за местонахождението ѝ, може да се обади.

Вижте цялата публикация:

МОЛЯ ЗА ПОМОЩ! ИЗДИРВА СЕ КАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА 🚨
Катерина Захариева, на 39 години, е в неизвестност от около седмица.
📍 Последно местоположение: Мол „Марково тепе", гр. Пловдив.
Описание: • Височина: 168–170 см
• Тегло: около 46 кг
• Последно е била облечена с черна кожена пола, черна фланелка с изображение на поп каро и черни сандали с метален обков.
📞 Моля, ако някой я е виждал или има каквато и да е информация за нея, да се свърже на:
0887 976 158
0896 731 857
🙏 Моля, споделяйте публикацията! Нека информацията достигне до възможно най-много хора. Всяка информация може да бъде от значение.
Благодарим от сърце на всички, които ще помогнат и споделят!

Изчезналата Катерина Захариева. Снимка: ФБ

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