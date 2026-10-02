Планински спасители с 20 кучета на обучение в Банско.

Планински спасители с 20 кучета са на обучение в Банско. От 30 септември до 4 октомври в района на курортния град се провежда курс за работа при бедствия, аварии и катастрофи с участието на 20 спасителни кучета и 24 водачи от цялата страна от групата за спасяване с кучета към Планинската спасителна служба при БЧК.

Обучението се провежда както в планината, така и на специализирания полигон в землището на село Драглище, създаден с подкрепата на общините Банско и Разлог. За различните практически задачи се използват и специално подготвени сгради, които пресъздават условия, близки до реалните при различни бедствени ситуации.

Тук кучетата и техните водачи се подготвят за действия при земетресения, наводнения, пожари и други извънредни ситуации, в които бързината, точността и добрата координация могат да спасят човешки живот.

Тази подготовка има зад себе си и доказана мисия. През 2023 г. оперативна група от формированието участва в спасителните дейности след опустошителните земетресения в Турция, където спасителните кучета и техните водачи помагат в търсенето и спасяването на хора. Историята на групата включва и участия в спасителни операции след бедствията в Турция през 1999 г. и в Армения през 1988 г.

"Зад всяко спасително куче стои много обучение. Зад всеки водач – години опит, дисциплина и отговорност. А зад тяхната работа стои една обща цел, че когато бедствието се случи, да бъдат там, където някой има нужда от помощ.

Именно затова подготовката не е просто тренировка. Тя е инвестиция в готовността да бъде спасен човешки живот", коментираха от Община Банско.