Правната комисия допусна до изслушване всички 21 кандидати за ВСС от парламентарната квота

Велислав Величков от ПП предупреди, че се пускали слухове за номинирани за кадровия орган

Правната комисия единодушно допусна до изслушване всички 21 кандидати за членове на ВСС от парламентарната квота. 13 са номинирани за Съдийската колегия, осем - за Прокурорската. Парламентарната квота във ВСС се състои от 11 души - шестима в Съдийската и петима в Прокурорската.

Изслушването ще бъде на 2, 3 и 4 ноември, като евентуално може да се помисли и за още дни, ако тези не стигнат.

В началото на заседанието на правната комисия Велислав Величков и Стою Стоев от ПП поискаха преди изслушването членовете на правната комисия да получат информация дали спрямо кандидатите са били използвани СРС, както и данни от кадровите им досиета, дали спрямо тях е имало наказания. Но, ако подобни данни не се продоставят на комисията, това нямало да доведе до отлагане на изслушването. Според него тези данни щели да помогнат и при преценката. Величков не скри, че предложението възникнало като идея вчера. Той разкри, че се опитали да ги подхлъзнат като им подхвърлили, че един преподавател, предложен от ПП за член на ВСС, има тежко дисциплинарно наказание. Проверили, оказало се, че няма такова. Величков също така каза, че Съдийската колегия трябва да каже има ли кандидати, изтекли като имена покрай Мартин Божанов - Нотариуса.

"Вървят слухове за кандидатите за ВСС", повтори Величков и подчерта, че не искат да се водят по слухове.

Милен Трифонов от ПБ попита дали е реалистично в този срок да бъдат предоставени подобни документи и ясно ли е в какъв обем ще са те, за да не се окаже, че са тонове книжа, които народните представители няма да могат да прегледат.

Шефката на Янка Тянкова пък попита какво ще се иска за кандидатите, които са университетски преподаватели. Тя изрази и лично становище, че подобно предложение било саботиране на процедурата. Величокв възрази, че не искали да бавят процедурата, а да я направят прозрачна.

Иван Вачев от ПБ попита какво ще стане, ако за някой кандидати дойдат справки, а за други - не, и това няма ли да доведе до съдебни спорове. Той призова Величков да оттегли предложението, защото щял да се създаде правен прецедент, който не е добре за никого.

Според Николета Тодорова от ПБ вече били закъснели за подобно предложение и да не разтягат процедурата.

Петър Петров от "Възраждане" подкрепи предложението на Величков и това на ДБ за проверка дали някой от кандидатите няма съпричастност към казуса "Нотариуса".

"Смятаме за важно дали някой от кандидатите, които обсъждаме, не е попаднал в мрежата на Нотариуса и Пепи Еврото", подчерта и Надежда Йорданова. Но тя поиска тяхното предложение да не бъде гласувано сега, за да могат да прецизират информацията.

След 45 минути дискусия предложението и на Величков и Стоев беше отложено за следващата седмица.