Иван Петлешков: Нямам отношение към убийството на Илиян Филипов, не ме въвличайте в спекулации

"Категорично заявявам, че нямам отношение към убийството на Илиян Филипов и няма да приема името ми да бъде въвличано в спекулации без факти."

Това заяви Иван Петлешков в официална позиция до медиите във връзка с публичните коментари и публикации, в които името му се споменава покрай убийството на 53-годишния бизнесмен.

В нея той изразява съболезнования към близките на Филипов и настоява за коректно представяне на фактите и призовава медиите да не допускат внушения без доказателства.

Ето цялата му позиция:

Изразявам своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов. Макар да сме имали различия и спорове, пред подобна трагедия те губят значение.

Призовавам медиите и публичните фигури да проявят отговорност и да не използват смъртта му за спекулации или внушения, включително чрез връщане към негова публикация отпреди повече от година, насочена срещу мен.

По повод тази публикация потърсих правата си по съдебен ред. Районният съд в Пловдив постанови решение, с което Илиян Филипов беше осъден за клевета. Това е съществен факт, който трябва да бъде посочван, когато публикацията отново се използва публично.

В хода на съдебното заседание както Илиян Филипов, така и Боснешки отрекоха да са автори на въпросните публикации, а впоследствие те бяха премахнати от профилите им. Считам, че и това обстоятелство е част от необходимия контекст, когато старите публикации отново се използват в публичното пространство.

Категорично заявявам, че нямам отношение към убийството на Илиян Филипов и няма да приема името ми да бъде въвличано в спекулации без факти.

Очаквам от всички медии, които използват името ми в този контекст, да представят пълно и коректно фактите и да не допускат внушения без доказателства. Обективността изисква всички съществени обстоятелства да бъдат посочени, за да може обществото само да направи своята преценка.

Надявам се МВР и прокуратурата да изяснят всички обстоятелства около смъртта му и да установят всички, които носят отговорност. Семейството му заслужава истина и справедливост, а скръбта им - уважение.

Илиян Филипов беше убит на 30 септември малко след полунощ пред жилищна кооперация в пловдивския квартал "Христо Смирненски". 20 часа по-късно полицията в София задържа Славчо Мегеров, обвинен за престъплението. Вчера стана ясно, че прокуратурата в Пловдив ще поиска постоянното му задържане под стража. Наблюдаващият прокурор обясни, че мотивът е личен и е свързан с Неуредени финансови взаимоотношения между Славчо Мегеров и Илиян Филипов. Мегеров е с богато криминално досие. Неведнъж е влизал зад решетките за редица кражби и грабежи, а има и присъда за убийство.