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Разбиха банда сирийци, трафикирала мигранти у нас в тайници и през зелена граница

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Антон Златанов СНИМКА: ВАСИЛ ПЕТКОВ

Банда, трафикирала мигранти в коли с тайници, както и през зелена граница, е била разбита вчера. 22-ма души, основно сирийци, са били арестувани при акция на Гранична полиция и Националната полиция, съобщи граничар номер 1 Антон Златанов.

Той обясни, че групата била наблюдавана и от двете дирекции. До момента имало 10 разследвания за трафик на мигранти из страната, каза Златанов. И посочи, че стремежът им бил да стигат не само до конкретни случаи на превоз, а до организаторите, както станало вчера. Посочи, че 24 май при гонката в Бургас, при която кола с трима мигранти от Мароко катастрофира, а шофьорът избяга с влак и бе хванат по-късно, организацията е била на разбитата вчера банда. 

В началото бандата превеждала мигранти през зелена граница. Заради мерките на Гранична полиция сменили тактиката и започнали да действат с тайници в коли. Превозвали мигранти от 6 държави. Тези от Азия карали към Румъния, а идващите от Африка - към Сърбия. В бандата всеки имал роля - един се занимавал с транспорта, друг с настаняването по квартири, а трети с преминаването по зелена граница. 

За година и половина МВР е разбило 20 групи за трафик на мигранти, каза Златанов. И посочи, че са обвинени 7 души. Петима са задържани, един е в ареста по старо дело, а един контролира дейността от чужбина и е обвинен задочно.

Антон Златанов СНИМКА: ВАСИЛ ПЕТКОВ

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