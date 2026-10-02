ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аплодираха Бербатов и в театъра, и пред театъра в ...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23663866 www.24chasa.bg

Многократно осъждан наркопласьор от Добрич пак в ареста за марихуана и метамфетамин

Дияна Райнова

1104
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Темида

Окръжният съд в Добрич наложи мярка за неотклонение „Задържане под стража" на 39-годишен мъж, привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление, свързано с наркотици. Мъжът е обвинен за това, че на 29 септември 2026 г. в Добрич, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 16,40 грама марихуана и 6,6 грама метамфетамин.

Съдът прецени, че от събраните към момента доказателства по досъдебното производство би могло да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието, за което е привлечен като такъв, и че при по-лека мярка за неотклонение е налице реална опасност от укриване или извършване на престъпление от лицето. Съдът мотивира преценката си с високата обществена опасност на разследваното престъпление и данните за личността на обвиняемия. Мъжът е многократно осъждан, включително за идентични деяния, като е търпял и ефективни наказания лишаване от свобода. Последното му наказание лишаване от свобода е било изтърпяно през март т.г.

Темида

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа