Многократно осъждан наркопласьор от Добрич пак в ареста за марихуана и метамфетамин

Окръжният съд в Добрич наложи мярка за неотклонение „Задържане под стража" на 39-годишен мъж, привлечен в качеството на обвиняем по досъдебно производство за престъпление, свързано с наркотици. Мъжът е обвинен за това, че на 29 септември 2026 г. в Добрич, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 16,40 грама марихуана и 6,6 грама метамфетамин.

Съдът прецени, че от събраните към момента доказателства по досъдебното производство би могло да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието, за което е привлечен като такъв, и че при по-лека мярка за неотклонение е налице реална опасност от укриване или извършване на престъпление от лицето. Съдът мотивира преценката си с високата обществена опасност на разследваното престъпление и данните за личността на обвиняемия. Мъжът е многократно осъждан, включително за идентични деяния, като е търпял и ефективни наказания лишаване от свобода. Последното му наказание лишаване от свобода е било изтърпяно през март т.г.