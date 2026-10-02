4 г. затвор за пенсионера, блъснал и убил бебе в Анево

Денчо Денчев твърди, че бил изряден шофьор и не карал след инцидента, освен когато в друг случай блъснал ученичка на пешеходна пътека в Казанлък

Опровергавам всяко едно обвинение от прокурорката и адвоката. Всичко е в тяхната фантазия и преработено така, за да бъде в тяхна полза, каза подсъдимият

4 г. затвор при първоначален "общ" режим трябва да изтърпи възрастният шофьор Денчо Денчев, признат за виновен за смъртта на 2-годишната Светозара в сопотското село Анево. Окръжният съд отнема книжката на мъжа за 7 г., но не измени мярката му за неотклонение "подписка" и той ще остане на свобода до влизане в сила на присъдата. Тя подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок.

Фаталната катастрофа стана на 13 април 2022 г. Цонка Милева носела на ръце 2-годишната си внучка Светозара и водела на каишка кученцето си. Докато жената пресичала на кръстовището между улиците "Първа" и "Дванадесета" в сопотското село Анево, била връхлетяна от шкода с чешка регистрация, зад волана на която бил Денчо Денчев.

Момиченцето почина на място, а баба му беше настанена в болница с тежки наранявания. В хода на дълго проточилото се съдебно производство стана ясно, че на 27 февруари 2024 г. Денчев е блъснал ученичка на пешеходна пътека в Казанлък. За тази катастрофа сключил споразумение с прокуратурата и получил условно наказание.

Прокурор Иляна Джубелиева поиска от Окръжния съд да даде 3 г. ефективно на 75-годишния водач, но да му отнеме книжката за много по-дълго време. Тя изтъкна, че Денчев е нарушил няколко текста от Закона за движение по пътищата, като карал с превишена скорост и не намалил, нито спрял, за да направи път на пресичащата Цонка Милева.

Джубелиева беше категорична, че експертизата е доказала причинноследствената връзка между катастрофата и смъртта на бебето. Освен това е установено, че водачът е могъл да избегне инцидента, ако е задействал спирачната система на автомобила навреме. "Подсъдимият Денчев на практика сам се е поставил в ситуация на невъзможност да предотврати произшествието и е станал причина за настъпването му. Деянието е по непредпазливост, в условията на небрежност", каза прокурорката. И добави, че водачът неглижира поведението си. "В случая няма дори протоколно изразяване на съжаление за настъпилата смърт на дете. Подсъдимият прави опит да прехвърля вината на загинало по негова вина дете на неговата баба", заяви Иляна Джубелиева.

Адвокатът на близките Ангел Боев направи съпоставка с делото за смъртта на 12-годишната Сияна, където шофьорът е с най-тежката мярка за неотклонение, докато Денчо Денчев е на свобода, макар по думите му катастрофата да е по-тежка. Посочи още, че са правени многократни опити да бъде отнета книжката на водача, но той няколко пъти не я давал.

"Той е абсолютен нарушител на пътя, проблемът е, че рядко пребивава на територията на страната. Абсолютен нарушител и човек без всякаква отговорност. Не може когато си убил детенце и си причинил телесни повреди на друг човек, след това си блъснал още един и да продължаваш да нарушаваш правилата", заяви Боев и прочете справка за нарушенията на Денчев.

Адвокатът припомни, че преди катастрофата полицаи са карали зад колата на възрастния водач и са станали преки очевидци на случилото се. "Видяли са жената откъм 100 метра и казали: "Този ще я удари". И това станало, без да светнат стоповете. Светнали след удара. В никакъв момент той дори формално не изрази съжаление за станалото. Не знам чисто човешки какъв индивид трябва да си, не си го обяснявам", каза Боев. И поиска 15 г. ефективно.

Защитничката Веселина Симеонова настоя за леко наказание, тъй като според нея дори минималното, предвидено по закон, в случая се явявало твърде тежко. Тя сподели версията на клиента си, според когото не било вярно, че е имал възможност да избегне удара, тъй като възприел пешеходката едва когато тя била минала средата на пътното платно. Поиска съдът да приеме, че Денчев е оказал помощ на ранените, дал обяснения и съдействал на разследването.

Самият подсъдим използва последните си думи, за да каже, че всъщност бил изряден шофьор. Нямал санкции и не бил шофирал след катастрофата, с изключение на случая, при който блъснал ученичка. Имал обаче информация, че друг човек с неговите имена правил нарушения на пътя и фишовете, за които говорел Боев, били негови. "Съболезнования на детето загиналото и на бабичката, която е пострадала. Но не съм съгласен, че този акт на ПТП се превръща в търговия. Те търгуват с това дете. Опровергавам всяко едно обвинение от прокурорката и адвоката. Няма никаква истина в тея обвинения. Всичко е в тяхната фантазия и преработено така, за да бъде в тяхна полза", заяви подсъдимият. И обвини Ангел Боев, че бил изпратил служители на МВР в дома му, за да му вземат книжката.