Издирват 89-годишна жена в Никола Козлево

Областната дирекция на МВР в Шумен издирва по молба на близките ѝ 89-годишната Зекие Юсеин Юсеин, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

По данни на сина ѝ снощи около 21:00 ч. той я посетил в жилището ѝ в Никола Козлево. Тази сутрин около 09:30 часа е установил, че я няма и оттогава е в неизвестност. Жената по всяка вероятност е била облечена с тъмни дрехи, носи забрадка. Висока е около 160 см, с бяла коса, кафяви очи, ходи леко приведена.