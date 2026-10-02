ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Селекционерът на Исландия: България е ранено живот...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23664233 www.24chasa.bg

Издирват 89-годишна жена в Никола Козлево

3248
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
89-годишната Зекие Юсеин

Областната дирекция на МВР в Шумен издирва по молба на близките ѝ 89-годишната Зекие Юсеин Юсеин, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

По данни на сина ѝ снощи около 21:00 ч. той я посетил в жилището ѝ в Никола Козлево. Тази сутрин около 09:30 часа е установил, че я няма и оттогава е в неизвестност. Жената по всяка вероятност е била облечена с тъмни дрехи, носи забрадка. Висока е около 160 см, с бяла коса, кафяви очи, ходи леко приведена.

Полицията моли всички, които имат информация за местонахождението на Закие Юсеин, да подадат сигнал на телефон 054 800 588, на телефон 112 или в близкото полицейско управление.

89-годишната Зекие Юсеин
89-годишната Зекие Юсеин

89-годишната Зекие Юсеин
89-годишната Зекие Юсеин
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа