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ДПС сезира прокуратурата за договорите за индексацията на мантинели

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Хамид Хамид КАДЪР: Фейсбук/ДПС Пресцентър

Внесохме сигнал в прокуратурата във връзка с изнесената вчера информация за доставка и монтаж на мантинели, както и за информацията за връзки на съветник на министър-председателя Румен Радев с фирма монополист в този бранш, която доставя мантинели по нашите пътища. Това каза Хамид Хамид от ДПС.

Той отбеляза, че искат да се проверят обстоятелствата и да се изяснят договорите за индексация. „Защото след методика приета от кабинета  „Гълъб Донев – 1“ цената на тези договори скача с общо над 160% ?“, попита Хамид.

Също така ДПС искат прокуратурата да установят контактите на съветник на Румен Радев с производителя на мантинели. „Искаме прокуратурата да провери какви са отношенията и дали има евентуални корупционни практики при честите посещения на този съветник на г-н Радев в едно ловно стопанство край Девин и честите отсядания на този съветник в хотел „Персенк“ в Девин, собственост на един от монополистите в България при производство, доставка и монтаж на мантинели, а именно фирма „Юпитер 05“, собственик на която е небезизвестният Ники Мантинелата“, каза още Хамид Хамид.

Хамид Хамид КАДЪР: Фейсбук/ДПС Пресцентър

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