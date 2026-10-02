10 екипа гасят пожар в землищата на селата Коларово и Доситеево

Пожар е възникнал по обед в района между селата Коларово и Доситеево, община Харманли, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Хасково. Огънят е обхванал сухи треви, храсти, смесена гора и лозови масиви. Пожарът се развива в посока от Коларово към Доситеево, като към момента няма опасност за населените места, пише БТА.

На място са 10 екипа на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН). В гасенето са се включили и доброволци от Доброволно формирование – Харманли. За ограничаване на разпространението на огъня се изграждат просеки с помощта на булдозер, а община Харманли е осигурила и водоноска. Обстановката на терен остава динамична заради наличието на силен вятър, уточняват от пресцентъра.

През септември РДПБЗН е потушила общо 141 пожара на територията на региона, пише в отчета на службата за месеца, публикуван на интернет - страницата на Областната дирекция на МВР в Хасково. От тях 23 са с материални щети. Няма пострадали. Горските пожари за периода са три, а полските - два.