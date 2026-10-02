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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23664417 www.24chasa.bg

10 екипа гасят пожар в землищата на селата Коларово и Доситеево

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Пожарна Снимка: Архив

Пожар е възникнал по обед в района между селата Коларово и Доситеево, община Харманли, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Хасково. Огънят е обхванал сухи треви, храсти, смесена гора и лозови масиви. Пожарът се развива в посока от Коларово към Доситеево, като към момента няма опасност за населените места, пише БТА. 

На място са 10 екипа на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН). В гасенето са се включили и доброволци от Доброволно формирование – Харманли. За ограничаване на разпространението на огъня се изграждат просеки с помощта на булдозер, а община Харманли е осигурила и водоноска. Обстановката на терен остава динамична заради наличието на силен вятър, уточняват от пресцентъра.

През септември РДПБЗН е потушила общо 141 пожара на територията на региона, пише в отчета на службата за месеца, публикуван на интернет - страницата на Областната дирекция на МВР в Хасково. От тях 23 са с материални щети. Няма пострадали. Горските пожари за периода са три, а полските - два.

 

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