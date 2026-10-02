Добруджанци смениха посоката за екскурзии и почивки това лято - Италия и Испания

Добруджанци смениха посоката за екскурзии и почивки през това лято – предпочетоха Италия и Испания. „Като цяло Европа – курорти , острови и т.н.", казват туроператори.

„Причината е, че имаше много повече полети от летище Варна. Хората отдавна предпочитат самолетния транспорт, ако има възможност, вместо автобусния", добавят те. Почивките са между 5 и 7 дни. Гърция обаче не се дава – най-вече с дестинации до островите. „Тази година към Турция почти няма интерес, което се обяснява с по-високите цени там", казват от туроператорска фирма в Добрич и припомнят как преди няколко години почивки в курорти и екскурзии там са били най-много търсени от клиентите им. Записванията за Тунис и за Египет също са били по-слаби, заради войната в Близкия изток.

„Не са намалели клиентите за почивки и екскурзии, но повече гледат към Европа – в Италия – Милано, Пулия, Кампания, Сардиния, Рим. В Испания се търси Барселона, както и комбинирани екскурзии Испанияя – Мароко", чертаят география туоператорите.

„Прави впечатление, че, докато преди години българинът пътуваше по няколко пъти в годината, сега е решил да даде повече пари и да отиде на място, което му е непознато. Още повече, че през последните години Турция и Гърция са посещавани многократно", обясняват те.

Започнали са вече и резервациите н за Нова година. „Адресите" отново са Европа, Румъния – в Букурещ, Сърбия става все по-предпочитана дестинация – Белград и спакурорти. За Египет и Турция – Анталия, също има интерес.

Преди новогодишните пътувания обаче треската за посещение са коледните базари."И тази година най-търсеният маршрут е коледният базар в Крайова, Румъния.Той започва рано и датите за ноември за почти запълнени", казва Христина Петрова от туропероторска фирма в Добрич. „Този коледен базар буквално избухна, признат е за един от най-красивите, всяка година е с различна тема – този година е „Земята на елфите".Други коледни базари, които също се посещават, са в Букурещ, Браила, Яш, Галац и др. Тези близки пътувания не заместват и жаланието за разходка на добруджанци по коледните базари на Виена, Будапеща, както и в Италия", добавя Петрова.

Новогодишните пътувания най-вероятно ще са по-скъпи – при автобусните дестинации – около 10 – 20 процента, при самолетните – около 40. Туроператорите от няколко месеца начисляват в офертата и тъй нар. горивна такса, припомнят те.