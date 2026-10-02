Делото за побоя над шефа на полицията в Русе с нов опит да тръгне във Велико Търново

Разпоредителното заседание по делото срещу четирима младежи за причиняване на тежка телесна повреда на бившия директор на ОД МВР – Русе ст. комисар Николай Кожухаров е насрочено за 6 октомври в Окръжен съд-Велико Търново.

"Съдебният състав, който ще разглежда делото, е определен чрез електронната система за случайно разпределение на делата по реда на чл. 9, ал. 1 от Закона за съдебната власт. В него са включени двама съдебни заседатели, определени съобразно изискванията на НПК при разглеждане на дела срещу непълнолетни лица съдебните заседатели да бъдат учители или възпитатели", посочват от пресцентъра на съда.

В рамките на разпоредителното заседание ще бъдат обсъдени въпросите за подсъдността, наличието на основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, допуснати съществени процесуални нарушения, възможността за разглеждане на делото по особените правила, доказателствените искания и насрочването на съдебното заседание, информираха от Окръжен съд-Велико Търново.

Поради участието на непълнолетен подсъдим разпоредителното заседание ще се проведе при закрити врати.

Подсъдими по процеса са четирима младежи, единият от които е непълнолетен. Именно срещу него е повдигнато обвинение за причиняване на тежка телесна повреда на вече бившия шеф на русенската полиция ст. комисар Николай Кожухаров. Обвиненията срещу останалите трима подсъдими са за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

Инцидентът се разигра през нощта на 3 срещу 4 септември 2025 г. на улица в центъра на Русе. Според прокуратурата четиримата младежи са се нахвърлили и са нанесли побой над топ полицая и неговия спътник и съсед. Според адвокатите на подсъдимите обаче младежите са били провокирани от съседа на Кожухаров, който е спрял колата им, заставайки на пътя, след това се е опитал през прозореца да нанесе удар с юмрук на шофьора и през цялото време се е държал агресивно и предизвикателно.

Кожухаров се намесил, за да потуши конфликта, но въпреки показаната служебна карта, младежите не спрели побоя, твърди прокураратурата.

В мелето полицейският шеф получи тежка травма. Наложи се да бъде опериран по спешност, за да спасят живота му.

През юни тази година вече имаше разпоредително заседание по делото. Оказа се, че в съдебния състав няма включени учители или педагогически специалисти, което наложи избор на нов и отлагане на старта на процеса.