Осъдиха двама грузинци на по 3 г. условно за контрабанда на 20 пистолета през "Капитан Андреево"

Двама грузински граждани на по 25 и 21 години получиха от състав на Окръжния съд в Хасково по три години условно за контрабанда на 20 бойни пистолета през "Капитан Андреево", съобщиха от пресслужбата на съда. Наказанието идва след споразумение между защитата на обвиняемите с прокуратурата, одобрено от съда.

Случаят е от 15 юли, когато при проверката двамата пътници в автобус от Турция през България за Полша се върнали до автобуса, взели две раници и ги изхвърлили в кош за отпадъци. Поведението им било забелязано, а при последвалата съвместна проверка на граничните полицаи и митническите служители в раниците бяха открити общо 20 бойни пистолета марка „GLOCK“, 20 пълнители за тях, всички на обща стойност 8000 /осем хиляди/ евро.

На 17 юли Окръжният съд в Хасково определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите - Вусал Масимов и Пируз Оружов, пише БТА.

Изпитателният срок е пет години, а всеки от нарушителите ще трябва и да заплате глоба в размер на 10 225,84 евро.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.