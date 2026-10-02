Пет архитектурни екипа продължават в конкурса за Център Кристо и Жан-Клод в Габрово

Международното жури избра финалистите в конкурса за трансформацията на бившия Текстилен техникум в Габрово в Център за съвременно изкуство Кристо и Жан-Клод.
Петте архитектурни екипа са:
- Peer Collective - Бърно
- Yuichi Uehara Architects - Токио
- Georges Batzios Architects - Атина
- MOA Architecture - Марсилия + Hardel et Le Bihan Architectes - Париж/Марсилия
- Acte Studio - Брюксел + Ten Works - Цюрих/Белград
Председателят на журито Бощян Вуга определя бъдещия Център не като завършен обект, а като „рамка за промяна" - пространство, което позволява непрекъснат процес на трансформация както на самата сграда, така и на Габрово.
Конкурсът се организира от Община Габрово и има за цел трансформацията и адаптацията на сградата и прилежащото пространство в нов международен център за съвременно изкуство, култура и образование.
Проектът се изпълнява по Програма „Развитие на регионите" 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиe.