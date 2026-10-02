Фирма с нередовна оферта спечелила поръчка за 330 хил. лева в Кърджали

Фирма, чиято оферта не отговаряла на техническите изисквания, била избрана да ремонтира улица в кърджалийското село Широко поле. Поръчката е за 330 хил. лева без ДДС, а по-голямата част от парите идват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

До случая стигнали служители на Икономическа полиция при проверка на процедурата за избор на изпълнител. Събраните от тях данни сочат, че въпреки несъответствията в офертата дружеството било обявено за победител. Това станало чрез документ с невярно съдържание, изготвен от служител на Община Кърджали, твърдят от полицията.

Заради установеното преписката вече е изпратена в прокуратурата с данни за престъпление по служба. Полицията предлага за случая да бъде уведомена и Европейската прокуратура, тъй като ремонтът е финансиран основно с европейски средства.

Проверката в Широко поле е част от по-мащабна работа на Икономическа полиция по обществени поръчки за пътни ремонти в областта. Проверени са процедурите за ремонт и рехабилитация на 17 пътни участъка. Материалите са предадени на прокуратурата, а по един от случаите вече е образувано досъдебно производство.