Пловдивски полицаи арестуваха трима, продавали у нас лизингови автомобили от Европа (Снимки)

Претърсвани са адреси Пловдив, Асеновград и Кърджали, сега МВР трябва да изземе колите от нищо неподозиращите нови собственици

Сериозна измама с продажба на луксозни автомобили разкриха служители от пловдивския отдел "Противодействие на икономическата престъпност". Схемата е разследвана в продължение на 6 месеца, а задържани са трима мъже - на 62, 52 и 29 г., съобщиха от МВР.

Колите били взети на лизинг от държави в Западна Европа и донесени у нас, след което измамниците ги продавали на нищо неподозиращи купувачи. При спецакция вчера тримата са били задържани, а от адресите им и ползвани помещения на територията на Пловдив, Асеновград и Кърджали са иззети множество веществени доказателства, сред които типови договори за покупко-продажба, пълномощни, празни бланки за регистрация на МПС, регистрационни талони, български и чуждестранни регистрационни табели.

От полицията са изяснили и цялата схема на групата. След като се сдобивали с колите, тримата мъже ги регистрирали успешно у нас и ги предлагали за продажба на привлекателни цени чрез онлайн обяви или фиктивни посредници. Впоследствие обаче се оказвало, че въпросните превозни средства са обявени за издирване в Шенгенската информационна система, тъй като вноските към чуждестранните лизингови компании не били плащани. Така се наложило полицията да ги изземе от новите им собственици.

На този етап от разследването са документирани три подобни сделки за автомобили на стойност между 10 и 30 хиляди евро, като работата за установяване на още потърпевши купувачи продължава.