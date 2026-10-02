Започна приемът на номинации за Награда „Русе-21. век"

До 20 октомври включително учебни заведения и организации в областта на образованието могат да номинират изявени ученици и студенти за Награда „Русе-21. век". С отличието Община Русе ежегодно отдава признание на млади хора с изключителни постижения в национални и международни състезания, олимпиади и конкурси.

По традиция наградите се връчват в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември. Церемонията превръща празника в повод за признание към младите хора, които със знанията, таланта и успехите си допринасят за авторитета на Русе.

Номинациите се депозират в деловодството на Община Русе до 20 октомври 2026 г. включително и трябва да съдържат изчерпателна мотивировка и аргументация, представящи конкретните постижения и основанията за номиниране.

Награда „Русе-21. век" е учредена с цел да насърчава развитието на талантливите млади хора в града и да отличава техния труд, постоянство и успехи. Отличието се присъжда на изявени ученици и студенти от русенски учебни заведения на територията на общината, чиито постижения са пример за стремеж към развитие и високи резултати.