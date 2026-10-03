Адмиралът, който остана без вода под кила

Емил Ефтимов осъществи най-мащабната модернизация на армията дотук и успя да се пребори за заплатите на военните, но и най-безаварийното военно плаване измежду 13 правителства

“Попътен вятър и седем фута под кила” е старо моряшко пожелание за леко и безаварийно пътуване - без да се налага лавиране между плитчините, за да се прекара корабът.

След осем години по върховете на отбраната обаче адмирал Емил Ефтимов остана без вода под кила. И избра сам да слезе от поста на началник на отбраната, очевидно изморен от дългото пътуване из българското политическо блато. А и докато може да си тръгне с вдигната глава от това какво оставя след себе си.

Някак неусетно адмирал Ефтимов

постигна немислимото за висш военен през демократичната ни история -

постави рекорд начело на отбраната (6 години и половина дотук, без да се броят двата периода като и.д.), премина през бурите на 13 правителства и накрая си тръгва като човека, осъществил голямата модернизация на армията и вкарал НАТО в България години след като България влезе в НАТО.

Често пъти обаче това лавиране беше с цената на обвинения, че е безгръбначен, прекалено сговорчив с политиците, на моменти дори липсващ. Но пък вероятно си е заслужавало да се оправяш с политическите и личностните проблеми на седем различни министри на отбраната и накрая да постигнеш исторически най-голямото увеличение на доходите на военните. В крайна сметка, възползвайки се от политиците и без да пести благодарности към тях, Ефтимов стигна до 30% увеличение на заплатите на военните и в момента чистата стартова на току-що постъпващ редник е 1200 евро. От друга страна, си създаде и откровени врагове в лицето на генерали, на които опитваше да наложи натовската практика, че нямат място в социалните мрежи и политическите разправии.

В началото си пътят на адмирал Емил Ефтимов по най-високите етажи на отбраната по нищо не предвещаваше, че може да се окаже успешен.

Той стана зам.-началник на отбраната на 16 юли 2016 г. с указ на тогавашния президент Росен Плевнелиев след 5-годишен мандат в НАТО. Само половин година по-късно тогавашният началник на отбраната ген. Константин Попов подаде оставка от поста, след като президент стана Румен Радев. Така на Ефтимов му бе възложено в продължение на три месеца да изпълнява длъжността на началник на отбраната.

Още тогава стана ясно, че Румен Радев не харесва особено адмирала. И след тримесечна битка с военния министър по това време Николай Ненчев успя да наложи на премиера Бойко Борисов своя кандидат за началник на отбраната - ген. Андрей Боцев, който дотогава командваше Сухопътните войски. През пролетта на 2020 година обаче ген. Боцев внезапно почина и Красимир Каракачанов, който вече бе станал министър на отбраната в третия кабинет “Борисов”, успя да договори мандат на адмирал Ефтимов.

Така едва за втори път в цялата история на Българската армия начело застана морски офицер, след като през 2014 г. на поста бе назначен вицеадмирал Румен Николов. Който пък остана на поста само година и седем месеца, защото не се харесваше на Николай Ненчев и той така и не го предложи за повишаване в адмирал.

След като оглави отбраната, адмирал Ефтимов като че ли успя да позаглади нехаресването от страна на президента Радев. След началото на войната в Украйна през 2022 г. и настъпилите в България политически турбуленции често му се налагаше да защитава публично позициите на съответния министър в МО към момента. Въпреки това през декември 2023 г. Радев подписа указ за втори мандат на адмирал Ефтимов.

Две години по-късно обаче отново Радев като президент наложи вето на текстове в закона за отбраната, с които се повишава пределната възраст на военните и които позволяваха адмиралът да довърши мандата си до март 2028-а. В крайна сметка депутатите преодоляха ветото, текстовете не се променят и с новите предложения по закона, направени от сегашния министър Димитър Стоянов.

Въпреки че Ефтимов и Стоянов работиха заедно през 2022-2023 г., докато управляваше правителството на Гълъб Донев, между двамата очевидно има дори публично напрежение, откакто Стоянов стана редовен министър на отбраната в правителството на Радев. Пролича си още при представянето на екипа му, на което

адмиралът не участва - нещо, което се случва за първи път при встъпването на нов политически кабинет

в Министерството на отбраната.

После Стоянов застана срещу началника на отбраната по повод компенсациите на военните след дежурство. Тези почивни дни бяха махнати с промените в закона през 2025 г. Неофициално обясненията бяха, че военните ги ползват, за да работят на друго място. Това определено вече не им се налагаше, след като заплатите им бяха увеличени чувствително. Министърът обаче застана на позицията, че компенсациите трябва да се върнат и го предлага в своята редакция на закона за отбраната, която в момента е на етап обществено обсъждане.

Извън публично демонстрираното напрежение клюките твърдят, че Стоянов и Радев имат свои фаворити за началник на отбраната. Още повече че предстои вероятно най-скъпата част от модернизацията, усвояването на над 3 млрд. евро по заема SAFE и рекордно увеличаване на бюджетите за отбрана, който още следващата година ще надхвърли 5 млрд. евро. Като фаворити да наследят Ефтимов политическите клюки сочат заместникът му ген. Красимир Кънев и командирът на ВВС ген. Николай Русев.

На отиващия си адмирал не може да се отрече, че осъществи най-мащабната дотук модернизация на армията ни на фона на честата смяна на министри. Довърши сделката за първите 8 изтребителя F-16, сключена при предшественика му ген. Боцев, и самолетите вече са в “Граф Игнатиево”. Заедно с Димитър Стоянов като служебен министър договориха и прокараха покупката на още 8 от американските изтребители, за да има ВВС пълна ескадрила. Пак при Ефтимов в края на 2023 г. бе сключена сделката за бойните машини “Страйкър” за пехотата, за двата нови патрулни кораба на флота, за зенитните системи IRIS-T и за трикоординатните радари. Тихо и кротко уговори и Белгия и Нидерландия да ни дадат свои минни ловци, а и успя да откаже флота от идеята отново да има подводници. Всъщност Ефтимов е

първият български висш военен, който заговори за въоръжаване с дронове,

и то доста преди Украйна да демонстрира какви са възможностите им.

Най-големият му успех обаче е промяната на модела на работа в щаба по отбраната по отношение на модернизацията. Вкара моделите от другите държави в НАТО, включи много по-активно командирите в покупката на ново въоръжение и успя да накара политиците малко повече да се съобразяват с нуждите на армията. Което в общи линии е здрава основа корабът, от който слиза, да продължи да плава.

Адмирал Емил Ефтимов сам подаде рапорт за напускане и няма да е начело на отбраната в края на тази година.

След като Димитър Стоянов стана редовен министър на отбраната, подобни снимки заедно с адмирал Емил Ефтимов липсват. Тази е от мандата на Стоянов като служебен министър.

СНИМКИ: “24 ЧАСА”