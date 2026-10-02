Прокуратурата в Пловдив отговори на Демерджиев: Продължаваме да разследваме Мегеров за кражба на злато

Районната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство, образувано за извършена кражба на 1 кг инвестиционно злато на стойност 189 600 лева от частен дом на територията на град Пловдив. Производството е образувано с първо действие по разследването "оглед на местопроизшествие". В хода на разследването полицейските служители, извършващи действия по делото са предоставили оперативна информация, че към процесната кражба е съпричастно лице с инициали С.М. на 51 г.

Така от прокуратурата отговориха на вътрешния министър Иван Демерджиев който вчера от парламентарната трибуна съобщи, че задържаният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров е бил арестуван за кражбата на голямо количество инвестиционно злато в Пловдив, но след това е пуснат на свобода. Той каза, че тогава мъжът е задържан е за 24 часа, а на наблюдаващия прокурор е предложено да се внесе искане за постоянен арест. Демерджиев съжали, че вместо да се пристъпи към подобни действия, делото било иззето от разследващите полицаи, предадено на следовател и не му било известно да са извършени разследващи действия.

"Във връзка с информацията са били установявани и разпитвани свидетели, иззети са видеозаписи от охранителни камери в района, където е била извършена кражбата, но не и от сградата, в която е апартаментът, в който е извършено престъпно посегателство, назначени са експертизи. Също така по искане на наблюдаващия прокурор е дадено разрешение от Районния съд в Пловдив, получена е и е анализирана е информация от мрежовите оператори относно СИМ карта, ползвана от Славчо Мегеров. Отново по искане на наблюдаващия прокурор съдът е дал предварително разрешение за претърсване и изземване на адресите на три лица, едно от които Мегеров. Използвани са всички предвидени от закона способи и средства за събиране на доказателства, съгласно наказателно-процесуалния кодекс", посочват от прокуратурата.

От събраните доказателства било установено, че твърдящият да е собственик на откраднатото злато бил в Турция между 2 и 9 февруари. Дал обаче ключ от апартамента си на един от свидетелите по делото, за да поддържа през това време аквариума му. На 5-и човекът отишъл до жилището и видял, че входната врата не е заключена и предал веднага на собственика. На следващия ден отново посетил апартамента, но не могъл да си отключи и да влезе.

На 7 февруари собственикът се обадил на своя служителка и ѝ казал да вземе ключ от жена му и да иде до жилището, за да се погрижи тя за аквариума. Пристигайки там обаче тя също видяла входната врата отключена, а апартаментът бил разхвърлян. Собственикът веднага я инструктирал да се качи на втория етаж, където в една от стаите тя намерила отворена метална каса с разбита врата. Подаден бил сигнал до органите на реда, които образували наказателно производство.

Последвали претърсванията на трите адреса, като от този на Мегеров били иззети две DVR устройства (електронно устройство, което приема аналогови видеосигнали, превръща ги в цифров формат и ги записва върху носител на памет - най-често специализиран твърд диск за видеонаблюдение - б.р.) с хард дискове и мобилен телефон. Разследващите не установили други вещи, които по какъвто и да е начин да са свързани с разследването или да са използвани за обира. Няма установени и очевидци. На адреса на пострадалия нямало биологичен материал, отпечатъци или други следи, които да свързват Славчо Мегеров и другите двама с процесното деяние. Единствено се знаело, че са посетили Пловдив в посочения период.

Тримата били задържани за 24 часа, а на 18 юни в Районната прокуратура постъпили проекти на постановления за привличането им като обвиняеми за извършена кражба в условията на предварителен сговор и опасен рецидив, както и самото дело с приложена техническа експертиза от видеозаписите от района на местопроизшествието.

От заключението ѝ не се изключва възможността лицата от записите, които били облечени с връхни дрехи и носели качулки, да са идентични с тримата задържани, но няма категорично становище дали точно Мегеров е на клиповете. "След като се е запознал с всички описани по-горе материали по разследването, наблюдаващият прокурор е достигнал до извод, че към онзи момент не са били налице законовите предпоставки - наличието на достатъчно доказателства за привличането на трите лица в качеството на обвиняеми, за което се е произнесъл писмено с постановление", посочват от прокуратурата.

Междувременно на 22 юни от водещия разследването била назначена техническа експертна справка на отдел "Киберсигурност" в София на иззетите като веществени доказателства от дома на заподозрения впоследствие за убийството на Илиян Филипов устройства. 4 дни по-късно наблюдаващият прокурор предложил производството да бъде възложено за разследване на следовател от Окръжната прокуратура заради сложността му, като предложението било уважено. След това са извършени разпити на свидетели, оглед на веществени доказателства и се чакало получаването на устройствата от дома на Славчо Мегеров, за да им се направи експертиза, като следователят ги получил на 30 септември - денят на убийството на Филипов.

"Към настоящия момент по делото предстои да бъде назначена експертиза и да бъдат извършени всички останали действия по разследването, необходими за разкриване на обективната истина. Работата по случая продължава", завършват от прокуратурата.