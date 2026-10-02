Почина Николай Петров от ръководството на футболен клуб Скутаре

Починал е Николай Петров от ръководството на футболен клуб Скутаре, съобщиха от отбора. По този тъжен повод всички футболни срещи на школата на клуба и мъжкия отбор, които трябваше да се изиграят през този уикенд, се отлагат.

"Николай беше част от нашия проект, член на Управителния съвет на ФК Скутаре и доскоро активен футболист.

През целия си съзнателен живот той живя с мисълта за Скутаре.

Гореше в играта. Гореше в организацията. Гореше в желанието да помага. Беше човек, на когото можеше да се разчита. Човек, който не просто беше част от клуба – той беше част от неговото сърце.

Затова ние, неговите приятели и хората от ФК Скутаре, ще запазим негово кътче на стадиона – място, което винаги ще ни напомня за Николай, за приятелството ни и за всичко, което той даде на нашия клуб", написаха колегите му. И декларираха, че той никога няма да бъде забравен и завинаги ще остане един от тях.