Пеевски дава оставка, ако Радев докаже платени полети от мантинели. Ако не - чака неговата (Обзор)

(Пред)последно: депутатите изслушват Иван Демерджиев другата седмица

Оставка срещу оставка - залога отправи лидерът на ДПС Делян Пеевски към премиера Румен Радев по темата за полетите на депутата. За втори път тази седмица бе отложено изслушването на Иван Демерджиев по нея в парламента, но за петъчния контрол там бе Радев.

Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма “Спектрум”, аз ще си подам оставката като лидер на ДПС. Ако не - той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев, призова Пеевски. Делян Пеевски е категоричен, че сам е плащал за полетите си. Снимка: Румяна Тонева

Повод за избухването му от парламентарните кулоари бяха думите на премиера от залата. Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта. Те са документирани от не много време. Аз ви казах, че ние работим с партньорски служби и там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 млн. евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила, заяви Радев.

Преди две седмици на брифинг в Министерския съвет властта обяви, че отзовава посланика ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, защото баща му е регистрирал дружеството, което заплащало въпросните полети. По думите на Демерджиев в него влизали пари от обществени поръчки за мантинели, за които държавата дава милиони евро. “Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество касичка. То генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата за тези полети е над 5 млн. евро. Дружеството, платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ”, заяви тогава министърът. Визира регистрираната през 2019 г. компания “Спектрум Еър”.

Още тогава Пеевски отрече обвиненията и бе категоричен, че той и семейството му са плащали полетите със средства от “абсолютно легитимна дейност”.

Няма да навлизам в джунглата на българските обществени поръчки. Тук могат да се напишат много романи, документални, за в бъдеще. Когато насочихме Икономическа полиция към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за два часа изскочиха толкова неща, които хиляди хора не могат да направят и свържат, работейки денонощно, каза този петък Румен Радев в блицконтрола в парламента. И обяви, че са установени над 200 дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), като някои от техните ръководства получавали по 20 000 лв. заплата. “Това е избиване на пари”, категоричен е Радев. Имало неоспорими факти, но са в прокуратурата и нямало как да се споделят публично.

Премиерът вбеси опозицията, като посъветва депутатите да призоват вътрешния министър - той имал правото да им сподели повече документална информация. 24 часа по-рано мнозинството от “Прогресивна България” отложи предвиденото изслушване на Демерджиев по темата, макар само̀ да го бе предложило.

Министърът трябваше да говори пред депутатите за магистрали и полети още в сряда, но тогава се наложи да изнесе данни за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив, станало предната нощ. Зам.-председателят на парламентарната група на Радевата партия Слави Василев настоя, че двете теми трябва да се разискват “в различни медийни потоци”, и така тази с полетите остана за четвъртък. В крайна сметка обаче ПБ я отложи за следващата седмица.

Демерджиев все пак коментира в четвъртък, но не от пленарната зала, а от кулоарите. Каза, че има достатъчно доказателства за “различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружествата за мантинели и дружеството, от което е закупен самолетът, на който е летял Пеевски”.

В отговор лидерът на ДПС и депутати се заканиха да разкрият връзки на настоящото правителство, включително на финансовия и строителния министри, с фирмите за мантинели. Обвиниха сегашната власт за поскъпването на съоръженията със 160% - резултат от ПМС от 2022 г. на базата на методика от първия служебен кабинет на Гълъб Донев.

ДПС е внесла искане до прокуратурата за разследване на договорите за индексация на поръчките за мантинелите, обяви Хамид Хамид. Искат и проверка на връзките “на съветник на министър-председателя г-н Радев с една от фирмите-монополисти в този бранш”. Според депутата съветникът често ходел в “едно ловно стопанство край Девин” и отсядал в хотел на “фирма “Юпитер 05”, собственост на небезизвестния Ники Мантинелата”.

В нашата партия не сме владетелите на ловните полета. Там има друга история, но тя е за булевардните романи, репликира Радев.