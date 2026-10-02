Пеевски дава оставка, ако Радев докаже платени полети от мантинели. Ако не - чака неговата (Обзор)

(Пред)последно: депутатите изслушват Иван Демерджиев другата седмица
Оставка срещу оставка - залога отправи лидерът на ДПС Делян Пеевски към премиера Румен Радев по темата за полетите на депутата. За втори път тази седмица бе отложено изслушването на Иван Демерджиев по нея в парламента, но за петъчния контрол там бе Радев.
Ако има 36 фактури за платени мои полети от фирма “Спектрум”, аз ще си подам оставката като лидер на ДПС. Ако не - той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев, призова Пеевски.
Повод за избухването му от парламентарните кулоари бяха думите на премиера от залата. Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта. Те са документирани от не много време. Аз ви казах, че ние работим с партньорски служби и там много ясно са описани фактурите за 36 полета на обща стойност 5 млн. евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила, заяви Радев.
Преди две седмици на брифинг в Министерския съвет властта обяви, че отзовава посланика ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, защото баща му е регистрирал дружеството, което заплащало въпросните полети. По думите на Демерджиев в него влизали пари от обществени поръчки за мантинели, за които държавата дава милиони евро. “Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество касичка. То генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата за тези полети е над 5 млн. евро. Дружеството, платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в ОАЕ”, заяви тогава министърът. Визира регистрираната през 2019 г. компания “Спектрум Еър”.
Още тогава Пеевски отрече обвиненията и бе категоричен, че той и семейството му са плащали полетите със средства от “абсолютно легитимна дейност”.
Няма да навлизам в джунглата на българските обществени поръчки. Тук могат да се напишат много романи, документални, за в бъдеще. Когато насочихме Икономическа полиция към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, за два часа изскочиха толкова неща, които хиляди хора не могат да направят и свържат, работейки денонощно, каза този петък Румен Радев в блицконтрола в парламента. И обяви, че са установени над 200 дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), като някои от техните ръководства получавали по 20 000 лв. заплата. “Това е избиване на пари”, категоричен е Радев. Имало неоспорими факти, но са в прокуратурата и нямало как да се споделят публично.
Премиерът вбеси опозицията, като посъветва депутатите да призоват вътрешния министър - той имал правото да им сподели повече документална информация. 24 часа по-рано мнозинството от “Прогресивна България” отложи предвиденото изслушване на Демерджиев по темата, макар само̀ да го бе предложило.
Министърът трябваше да говори пред депутатите за магистрали и полети още в сряда, но тогава се наложи да изнесе данни за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив, станало предната нощ. Зам.-председателят на парламентарната група на Радевата партия Слави Василев настоя, че двете теми трябва да се разискват “в различни медийни потоци”, и така тази с полетите остана за четвъртък. В крайна сметка обаче ПБ я отложи за следващата седмица.
Демерджиев все пак коментира в четвъртък, но не от пленарната зала, а от кулоарите. Каза, че има достатъчно доказателства за “различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружествата за мантинели и дружеството, от което е закупен самолетът, на който е летял Пеевски”.
В отговор лидерът на ДПС и депутати се заканиха да разкрият връзки на настоящото правителство, включително на финансовия и строителния министри, с фирмите за мантинели. Обвиниха сегашната власт за поскъпването на съоръженията със 160% - резултат от ПМС от 2022 г. на базата на методика от първия служебен кабинет на Гълъб Донев.
ДПС е внесла искане до прокуратурата за разследване на договорите за индексация на поръчките за мантинелите, обяви Хамид Хамид. Искат и проверка на връзките “на съветник на министър-председателя г-н Радев с една от фирмите-монополисти в този бранш”. Според депутата съветникът често ходел в “едно ловно стопанство край Девин” и отсядал в хотел на “фирма “Юпитер 05”, собственост на небезизвестния Ники Мантинелата”.
В нашата партия не сме владетелите на ловните полета. Там има друга история, но тя е за булевардните романи, репликира Радев.