Саркофагът на Самуил тежи 2,5 тона, направен е с мрамор от земите на царството му

Саркофагът на Самуил тежи 2,5 тона и е направен от мрамор от земите на царството му.

България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония утре на площад „Княз Александър I" в столицата, в която ще участват премиерът Румен Радев и президентът Илияна Йотова.

Около два тона и половина ще тежи саркофагът за тленните останки на цар Самуил в завършения си вид. Той е изработен от мрамор, който е от изконните български земи на Самуиловото царство. Това каза днес за БТА Надежда Ключкова, чиято фирма изработва саркофага.

Саркофагът пристигна тази сутрин около 10:30 ч. пред храма и беше поставен в южната част на напречния кораб, където беше сглобен на място.

Изработеният във Велинград саркофаг е с приблизителни размери 2,30 м дължина, 90–100 см ширина и 85–90 см височина. Той е предвиден да побере дървен ковчег. Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил. Решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

По проекта са предвидени христограма, изображение на архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове, както и изображения на два пауна и дворец. Отделните изображения са изработени като панели, които са вградени в саркофага.