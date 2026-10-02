Ад на "Тракия": Две верижни катастрофи до Цалапица, камиони и кола се удариха преди Пловдив (Видео, Снимки)

Според очевидци има ранени, шофьори карат между блъснатите автомобили

Истински ад преживяват шофьорите в пловдивския участък на автомагистрала "Тракия". Към момента три катастрофи ограничават движението в тази част от аутобана, съобщиха от МВР.

И трите инцидента са станали в посока Бургас. Два товарни и един лек автомобил са се ударили в района на 114 км, малко преди отбивката за "Голямоконарско шосе". По предварителни данни медицинска помощ е оказана на пътник от колата.

Другите две катастрофи са през около километър покрай пътен възел "Цалапица". "Пътувайки от София към Пловдив, първо попаднахме на 4 блъснати автомобила. Останали са в дясната и в аварийната лента и трябва да се кара само в изпреварващата", разказаха пред "24 часа" очевидци. По думите им жена кървяла, но от МВР все още няма информация за пострадали при този инцидент. Според очевидци има ранени при катастрофата между 4 коли. Снимка: Никола Михайлов