Ад на "Тракия": Две верижни катастрофи до Цалапица, камиони и кола се удариха преди Пловдив (Видео, Снимки)

Според очевидци има ранени, шофьори карат между блъснатите автомобили
Истински ад преживяват шофьорите в пловдивския участък на автомагистрала "Тракия". Към момента три катастрофи ограничават движението в тази част от аутобана, съобщиха от МВР.
И трите инцидента са станали в посока Бургас. Два товарни и един лек автомобил са се ударили в района на 114 км, малко преди отбивката за "Голямоконарско шосе". По предварителни данни медицинска помощ е оказана на пътник от колата.
Другите две катастрофи са през около километър покрай пътен възел "Цалапица". "Пътувайки от София към Пловдив, първо попаднахме на 4 блъснати автомобила. Останали са в дясната и в аварийната лента и трябва да се кара само в изпреварващата", разказаха пред "24 часа" очевидци. По думите им жена кървяла, но от МВР все още няма информация за пострадали при този инцидент.
Подминавайки първата верижна катастрофа, шофьорите се натъквали на втора, при която са пострадали три автомобила. Два са застанали в лявата лента, а един - в изпреварващата, като трафикът пъпли между тях. Вижда се, че материалните щети са сериозни.