Премиерът успокои: Всяка свалена плочка от Шипка се номерира и пази, за да се върне на точното ѝ място (Обзор)

Паметникът на Шипка няма да бъде разрушен, а ще бъде ремонтиран и върнат в оригиналния му вид. Това увери премиерът Румен Радев, след като през последните дни партии и граждани се оказаха притеснени, че паметникът ще бъде “изтърбушен”.

Това, което вие наричате изтърбушване, е грижливо премахване на всички стълбищни и облицовъчни плочи, които са сортирани, номерирани и съхранени. Когато отдолу се изгради здравата основа, те ще могат да бъдат върнати. Проектът е на три години и би трябвало да сте запознати с него и не е наш, нито договорът. Ние сме дали парите, защото на никого досега не му пукаше и не даде никакви пари за този паметник. Видът на паметника след ремонта ще бъде абсолютно същият, обясни строго Радев в отговор на въпрос на Ангел Янчев от “Възраждане”. В четвъртък депутатът и негови съпартийци поведоха протест пред паметника, където ремонтът започна преди дни. Там Янчев обяви, че това било “изтърбушване”.

През 2020 г. от паметника започват да падат тежки камъни, напомни Радев. Стълбищата пропадат непрекъснато и се разместват, защото под тях има пръст и камъни, а не стабилна основа. Премиерът разказа, че като президент се е качвал по два пъти годишно на Шипка - на честванията през март и август. Всеки път се срещал с д-р Чавдар Ангелов - директор на парк-музей “Шипка”, който му показвал падащите камъни и нуждата от ремонт. Сега ще се махнат наслоените талашити по паметника, за да може да диша, и ще се върне оригиналният му вид. В музея ще има и нови експонати, а костницата и Самарското знаме няма да се пипат. Радев обърна внимание и на факта, че немалко от експонатите в музея на връх Свети Никола са реплики заради суровите условия там, а оригиналите са в музеи в страната.

Паметникът на Шипка е светиня и символ на целия български народ, не само на “Възраждане”. Ако вие държахме наистина на него, щяхте да сте ангажирани със състоянието му. Думата “изтърбушване” е крайно спекулативна. Да напомням ли, че имате питания през годините защо се бави ремонтът? Шипка не е в най-добро състояние и вие го знаете много добре, обърна се премиерът към депутата Янчев и съпратийците му. Допълни, че още в годината след построяването на паметника му е правен ремонт заради суровите атмосферни условия, влага и прониквания.

Проектът за сегашния ремонт отлежава 3 г. Стартира на 3 септември. Под стъпалата ще бъде положен стоманобетонен фундамент, след което демонтираните елементи ще бъдат върнати обратно. Срокът за приключване на реставрацията е 2029 г. Работниците ще са там по 7 месеца в годината заради тежките зими горе. Премиерът увери, че след това честванията на националния празник ще се отбелязват постарому.