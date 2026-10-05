В годината с 3 важни дати митрополит Киприан е новият почетен гражданин

Първи в този списък е синът на генерал Йосиф Гурко - Василий, от 1933 г.

Общинският съвет гласува явно и с пълно единодушие Старозагорският митрополит Киприан да бъде удостоен със званието "почетен гражданин на Стара Загора". Отличието ще му бъде присъдено на тържествена церемония днес по време на празника на града.

Митрополит Киприан е начело на Старозагорската епархия от края на 2016 г. Роден е през 1976 г. в Казанлък със светското име Огнян Димитров Казанджиев. Завършва средно музикално образование, което поставя основата на силния му интерес към църковната музика. Той е признат диригент и носител на множество музикални награди.

На 1 септември 1996 г. той приема монашеско пострижение в Рилския манастир, а същата година е ръкоположен за йеродякон в Павел баня и за йеромонах в Стара Загора. Едновременно с духовното си служение

завършва Софийската духовна семинария и Богословския факултет

на Софийския университет. Служи като протосингел на Врачанската митрополия, а през 2006-2007 г. е изпратен на мисия в САЩ, Канада и Австралия. На 3 март 2008 г. е хиротонисан за епископ с титлата Траянополски.

През годините начело на Старозагорската епархия дядо Киприан развива активна духовна, обществена и благотворителна дейност, като участва в редица инициативи, свързани със социалната подкрепа, образованието и съхраняването на християнските и културните традиции. Тази година Старозагорският митрополит отбелязва 3 важни годишнини – на 8 март навърши 50 г., на 1 септември се навършиха 30 г. от монашеското му пострижение, а на 11 декември предстоят 10 г. от интронизацията му на Старозагорския митрополитски престол. На 26 септември 2025 г. той стана

доктор на ВТУ в професионалното направление "Политически науки"

(външна политика и дипломация), след като защити дисертация на тема "Перспективи за подобряване на отношенията между Република България и Република Северна Македония под въздействие на църковната дипломация и сътрудничеството".

Списъкът на почетните граждани на Стара Загора започва от 1933 г., когато с това звание е удостоен синът на генерала от Руско-турската освободителна война Йосиф Гурко - Василий, сам той кавалерийски генерал. През ноември 1962 г. почетен гражданин става поетът Веселин Ханчев. В следващите години изборът е по-скоро политически - обявени са редица съветски граждани, сред които Валентина Терешкова, Валерий Биковски и лидерът на СССР Леонид Брежнев. От 2005 г. в този списък е и виртуозният музикант Иво Папазов-Ибряма.

Удостоените с отличието или техните наследници получават почетна огърлица, малък вариант на почетен ключ на града, грамота и парична премия в размер на 1000 лева (нейния еквивалент в евро). Днес кметът Живко Тодоров ще ги връчи на най-новия почетен гражданин на Стара Загора митрополит Киприан.