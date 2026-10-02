Новият зам.-кмет на София: Важното е да спазваме сроковете на проектите и да виждаме напредък

Инж. Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство

В Столична община той поема ръководството на направлението с фокус върху координацията на екипа и изпълнението на текущите и подготвените инфраструктурни проекти.

Емилиян Георгиев встъпи в длъжност като заместник-кмет по обществено строителство на Столична община. В новото си качество той проведе работна среща с екипа на направлението, на която бяха обсъдени текущите проекти, организацията на работата и приоритетите за следващия период.

„Познавам голяма част от проектите, процесите и хората в Столична община от работата си досега. Затова за мен тази промяна е преди всичко поемане на по-голяма отговорност и възможност да продължим започнатото с още по-добра координация. Предстои ни много работа - важното е проектите да се придвижват последователно, да спазваме сроковете и да виждаме реален напредък на терен", заяви Емилиян Георгиев.

Емилиян Георгиев е строителен инженер с професионален път, изграден в проектирането, изграждането и поддръжката на транспортна инфраструктура. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Транспортно строителство", със специализация „Пътно строителство", и притежава пълна проектантска правоспособност в областта на транспортното строителство.

Професионалният му опит обхваща целия път на един инфраструктурен проект – от инженерното проектиране и организацията на движението, през възлагането и реализацията на строителството до контрола и последващата поддръжка на инфраструктурата. Работил е по обекти, изпълнявани по договорните условия на FIDIC и финансирани чрез различни финансови механизми и инструменти, което включва координация с бенефициенти, управляващи и контролни органи.

Георгиев работи в Столична община от 2020 г. До февруари 2026 г. е директор на дирекция „Изграждане и ремонт на уличната мрежа", а след промените в структурата на администрацията поема ръководството на дирекция „Поддръжка на транспортната инфраструктура". Преди работата си в общината има професионален опит като инженер-проектант на пътни обекти, съоръжения и инфраструктура.

Като част от Столична община ръководи и координира дейности по изграждането, ремонта и поддръжката на уличната мрежа във всички 24 района на София. В професионалния му опит са управлението на проекти за обновяване на пътната и подземната инфраструктура, работата като възложител по обществени поръчки, контролът върху изпълнението на строителни дейности и взаимодействието с експлоатационни дружества, районни администрации, граждански и професионални организации.

Като заместник-кмет Георгиев ще отговаря за координацията на работата по проектите в направление „Обществено строителство" и за придвижването им през следващите етапи - от подготовката и процедурите до реалното изпълнение. Сред задачите са както продължаването на започналите обекти, така и преминаването към изпълнение на проекти, които вече са подготвени.

Сред обектите, по които работата продължава, са бул. „Копенхаген", бул. „Мария Луиза" и проектите за най-мащабната инвестиция във ВиК инфраструктура на София в 21 в. Предстоят и следващи етапи по подготовката и реализацията на ключови инфраструктурни проекти, сред които Източната тангента и бул. „Скобелев".