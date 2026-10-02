Мъж, убил приятел в катастрофа след почерпка, за 4-и път хванат да кара пиян

Софиянец, лежал 4 години за убийството на приятел в катастрофа, докато карал пиян, за четвърти път бе хванат да шофира след употреба на алкохол. Този път дрегерът, с който Методи Трохаров бил тестван, отчел 3,21 промила.

47-годишният мъж бил спрян за проверка на 30 септември, докато се движел по бул. “Черни връх” в София. Отказал да даде кръвна проба за изследване. Веднага бил задържан.

През 2012 г. Трохаров бил заловен в Стара Загора да шофира с 2,22 промила алкохол в кръвта. Осъдили го на 4 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Докато той течал, Трохаров убил приятел в катастрофа. Двамата с Камен Йорданов пили в София, след което решили да тръгнат към Бургас. Трохаров седнал зад волана и потеглил по “Тракия”. Малко след Стара Загора със 163 км/ч изгубил контрол и автомобилът прекосил с висока скорост двете съседни платна - активното и аварийното. След това изхвърчал от пътя, преминал през банкета и прелетял над отводнителния окоп. След приземяването си край пътя колата се остъргала в бетонната основа на предпазната ограда, помела телената мрежа и се преобърнала. Преди да спре, колата съборила 7 бетонни стълба, а Камен Йорданов изпаднал от нея и починал на място.

Трохаров бил ранен. В момента на катастрофата е карал с 1,89 промила алкохол в кръвта. Съдът му дал 3 години и 9 месеца затвор.

След като излежал присъдата, бил заловен зад волана пиян и през 2023 г. в София - с 2,38 промила. Лежал в предварителния арест няколко месеца, после и 4 месеца в затвора. Взели му и книжката за 2 години.

Ако сега бъде признат за виновен, Трохаров може да получи до 5 години затвор, глоба до 5000 евро и ще трябва да плати стойността на колата. Софийската районна прокуратура ще му иска постоянен арест.

47-годишният мъж има няколко бизнеса, държи и хотел в Созопол. Една от компаниите му има 19 служители, а оборотът ѝ за 2020 г. е бил 531 232 евро. Там той е съдружник със сестра си. Именно кола на тази фирма карал, когато убил приятеля си Йорданов.