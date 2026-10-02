Мегера застрелял Филипов в деня, когато от ГДБОП пратили експертиза по разследване за кражба на 1 кг злато

Прокуратурата отговори на вътрешния министър, че по делото се работи активно, но в средата на юни нямало доказателства, за да бъде обвинен и задържан под стража

Обвиненият за убийството на Илиян Филипов е разследван за кражба на 1 кг инвестиционно злато, но още не е обвинен. Това съобщиха от районната прокуратура в Пловдив в петък.

Ден по-рано вътрешният министър обяви в парламента, че Славчо Мегеров е бил задържан от полицията на 15 юни 2026 г., предложено е на прокуратурата да бъде обвинен, но делото е иззето от МВР и е дадено на следовател. Прокуратурата потвърждава това, но посочва, че тогава не е имало достатъчно доказателства, че Мегеров е извършител на кражбата.

Следователят е наредил жилището на Мегеров да бъде обискирано,

от него са иззети две устройства със записи от камери и мобилен телефон. Те са предадени за експертиза на отдел “Киберпрестъпност” в ГДБОП на 22 юни - седмица след задържането и освобождаването на Мегеров. Резултатите обаче били предадени на следователя на 30 септември. На този ден в 1 ч след полунощ беше убит Илиян Филипов. Между двете събития обаче няма връзка.

От прокуратурата са категорични, че по делото се води разследване. Полицаите са предали оперативната информация, че Славчо Мегеров е извършителят на кражбата, а след това са изземани охранителни камери от района, но не и от сградата, в която е станала кражбата.

Анализирани са данни за местонахождението на Мегеров по клетките на мобилните оператори. Предстоят още експертизи, които да покажат дали Славчо Мегеров е един от тримата маскирани, откраднали златото.

Престъплението е извършно в периода от 2 до 9 септември т.г.

Собственикът на златото заминал за Турция

Докато отсъствал, дал ключ от апартамента на един от свидетелите по делото, който да се грижи за аквариума с рибки. На 5 февруари той отишъл до жилището. Апартаментът бил отключен, а вътре всичко било разхвърляно. Казал на собственика и той му наредил да отиде на втория етаж, където била касата. Вратата била разбита, а вътре нямало нищо. Касата се отключвала с два ключа, като единият бил поставен на нея, а другият бил в гардероба, където стоял и сейфът. Подаден е сигнал в полицията и започнало разследване.

В дома на Мегера не били намерени доказателства, че той е извършителят - нито инструменти, нито златото. Нямало и очевидци. На местопрестъплението нямало и ДНК и отпечатъци, които да свързват Мегера и другите двама заподозрени. Единствената улика срещу тях била, че в периода на кражбата са посетили Пловдив. Така полицаите са ги задържали за 24 часа, докладвали са случая на дежурен прокурор, а на следващия ден са предложили да бъдат обвинени за кражба с предварителен сговор и опасен рецидив. Приложили са техническа експертиза от видеозаписите от района, на които се виждат трима маскирани.

“От заключението на назначената техническа експертиза не се изключва възможността лицата от записите, облечени с връхни дрехи и с поставени на главите качулки, да са идентични и да имат сходство по приблизителен ръст и телосложение с трите лица, обект на експертното изследване,

без да е налице категорично становище дали точно лицето Славчо Мегеров е на въпросните записи”,

посочват от прокуратурата защо не е обвинен тогава. Така на 22 юни е назначена експертната справка на иззетите записи от камери и телефон в дома на Мегера и е възложена на ГДБОП, която пристига при следователя в Пловдив след убийството на Илиян Филипов. Работата по случая продължава.

В неделя окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска от съда Славчо Мегеров да остане за постоянно в ареста по обвинението за убийството на Илиян Филипов.

Вечерта на 1 октомври дъщерята на Илиян Филипов - Александра, се сбогува с баща си, като публикува дълъг пост във фейсбук. Описва го като трудолюбив човек, който е помагал на всички, борил се е срещу несправедливостите, но е допускал и грешки. От компанията ПИМК разпространиха и съобщение от сина му Костадин.

“Продължаваме да работим за твоето име, за твоята чест и за всичко, което си изградил. Твоят невероятен дух, силата ти и всичко, което си постигнал, остават наш пример и наша посока”, написа младият мъж.

