Почина 20-годишният Мирослав, на когото трансплантираха едновременно черен дроб и бъбрек

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Почина 20-годишният Мирослав Гелин от Ракитово, който стана първият двойно трансплантиран пациент у нас. На 12 август 2026 г. от ВМА обявиха, че за първи път у нас на един пациент са трансплантирани едновременно черен дроб и бъбрек. Младежът бе с вродена чернодробна фиброза и бъбречна поликистоза.

Тъжната вест за смъртта на младежа съобщиха от Община Ракитово. Ето какво пишат оттам:

Ракитово тъжи

Скъпи съграждани, с натежали сърца ви съобщаваме, че Мирко ни напусна.

За съжаление, след надеждата, която му даде двойната трансплантация, организмът му се е предал.

Нашата общност се включи с пълни сърца в подпомагането на 20-годишния младеж, но когато Господ е решил друго, човеците сме безсилни...

Поклонението ще бъде утре (3 октомври) в 13.30. в гробищния парк в Ракитово, а погребението - в 16 часа.

Сбогом, мило дете!

Почивай в мир!

Искрени съболезнования на близките!"

Поклонението ще бъде утре (3 октомври) в 13.30 ч. в гробищния парк в Ракитово, а погребението - в 16:00 часа.

Историята на Мирослав трогна хиляди хора. След трансплантацията на младия мъж от Ракитово беше организирана акция за набиране на средства в подкрепа на неговото възстановяване.