Почина 20-годишният Мирослав, на когото трансплантираха едновременно черен дроб и бъбрек

Почина 20-годишният Мирослав Гелин от Ракитово, който стана първият двойно трансплантиран пациент у нас. На 12 август 2026 г. от ВМА обявиха, че за първи път у нас на един пациент са трансплантирани едновременно черен дроб и бъбрек. Младежът бе с вродена чернодробна фиброза и бъбречна поликистоза.
Тъжната вест за смъртта на младежа съобщиха от Община Ракитово. Ето какво пишат оттам:
Ракитово тъжи
Скъпи съграждани, с натежали сърца ви съобщаваме, че Мирко ни напусна.
За съжаление, след надеждата, която му даде двойната трансплантация, организмът му се е предал.
Нашата общност се включи с пълни сърца в подпомагането на 20-годишния младеж, но когато Господ е решил друго, човеците сме безсилни...
Поклонението ще бъде утре (3 октомври) в 13.30. в гробищния парк в Ракитово, а погребението - в 16 часа.
Сбогом, мило дете!
Почивай в мир!
Искрени съболезнования на близките!"
Поклонението ще бъде утре (3 октомври) в 13.30 ч. в гробищния парк в Ракитово, а погребението - в 16:00 часа.
Историята на Мирослав трогна хиляди хора. След трансплантацията на младия мъж от Ракитово беше организирана акция за набиране на средства в подкрепа на неговото възстановяване.