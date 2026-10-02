Полиция ще следи дали ловците пият алкохол в област Търговище

В област Търговище започва специализирана операция за превенция на предпоставките за евентуални нарушения или инциденти при ловните излети. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР по повод откриването на новия сезон за местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня утре.

Основен акцент в системния контрол, който полицейските служители ще осъществяват в хода ѝ, е безалтернативността на спазване на нормативните изисквания по време на ловните излети, недопускането на употребата на алкохол или на упойващи вещества от ловците, преотстъпването на ловно оръжие, както и недопускане участието в излетите на малолетни и непълнолетни. Ще се следи стриктно за изпълнение на изискването преди всеки ловен излет да задължително бъде проведен инструктаж на участващите в него ловци за безопасно боравене с оръжието.

Специализираната полицейска операция ще продължи до 8.11.2026 г. Целта на превантивната акция е ограничаване на предпоставките за извършване на престъпления, закононарушения и инциденти по време на тези излети, съобщава БТА.

По време на осъществяваната активна контролна дейност през приключилия в края на септември т. г. ловен сезон за пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина, полицейските служители са проверили 39 ловни дружинки в област Търговише. Констатирани са три нарушения, за които са издадени актове за установяване на административно нарушение по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

От дирекцията добавят, че осъществяваните от служителите на дирекцията превантивни мерки и извършваните от тях проверки на ловните дружинки и на техните членове ще продължат през целия ловен сезон.

Полицейските екипи ще следят за правилното транспортиране на ловното оръжие и редовността на документите с оглед спазване на изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и Закона за лова и опазване на дивеча. От областната дирекция на МВР напомнят, че при констатиране на престъпления от общ характер или нарушения на нормативната база спрямо нарушителите ще има нулева толерантност и ще бъдат прилагани предвидените в закона санкции.