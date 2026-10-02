Почина шофьорът на колата от катастрофата с бетоновоз край Раковски

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Въпреки усилията на медиците, травмите му се оказали твърде тежки

Пострадалият водач при катастрофата между лек автомобил и бетоновоз край Раковски е издъхнал, научи "24 часа". От полицията потвърдиха, че шофьорът е починал.

Тежката катастрофа стана около 15 ч. на пътя между квартал "Парчевич" и село Стряма. Ударът е бил челен, а материалните щети по колата бяха доста сериозни. Парчета бяха разпръснати по шосето.

На място бил изпратен екип от Районното управление в Раковски, който насочвал трафика по обходни маршрути, защото се наложило пътят да бъде затворен. Само шофьорът на лекия автомобил пострадал. Въпреки усилията на медиците, травмите му се оказали несъвместими с живота.