В Русе бе дадено начало на винената есен с второто издание на Urban Wine Fest

В Русе бе даден официален старт на второто издание на „Urban Wine Fest". На сцената до Съдебната палата се състоя откриването на винения фестивал, който в рамките на два дни събира винопроизводители, винени професионалисти и любители на българското вино, които ще представят пред русенци и гости на града богата селекция от родни вина, както и разнообразна фестивална програма. Събитието се провежда от Българската асоциация на винените професионалисти с подкрепата на Министерството на туризма и Министерството на земеделието и храните и в партньорство с Община Русе.

На откриването присъства заместник-кметът на Община Русе Златомира Стефанова, която поздрави организаторите и участниците.

„Виното има свой език и той се разбира най-добре, когато зад чашата стоят човек, място и история. Радвам се, че в Русе срещаме на едно място производителите с хората, които искат да откриват българското вино и неговото многообразие. Такива събития дават на града още една възможност да показва своята отвореност към нови идеи, срещи и преживявания", заяви Златомира Стефанова.

Заместник-кметът също така отправи своите поздравления и благодарности към Живко Енчев, председател на Българската асоциация на винените професионалисти, и Анелия Христова, член на асоциацията, за организацията и провеждането на второто издание на Urban Wine Fest Ruse. Тя подчерта приноса им за популяризирането на българското вино и за утвърждаването на Русе като домакин на винени събития.

В рамките на „Urban Wine Fest" са представени над 40 български вина от малки производители, селектирани от 15 местни сорта. Посетителите имат възможност да разговарят директно с винопроизводителите, да дегустират различни вина и да научат повече за особеностите на българските сортове и регионите, в които те се отглеждат.

Програмата включва още тематични работилници и майсторски класове, посветени на българското вино, както и срещи, представящи винените традиции и връзките между България и Румъния.

Виненото преживяване е допълнено от кулинарна зона с участието на шеф готвачи и фермерски производители, както и от музикална програма. На сцената се изявяват „Локдаун парти бенд", DJ Groovy George, Биг бенд Русе и „Мери Бойс Бенд".

Фестивалът е с вход свободен, консумацията на храна и напитки, майсторски класове и работилниците се заплащат на място. Събитието е предназначено за лица над 18 години, като организаторите апелират за умерена и отговорна консумация.

Официални спонсори на проявата са минерална вода „Devin" и „MOTO - PFOHE".

„Urban Wine Fest" е част от поредицата градски винени фестивали на Българската асоциация на винените професионалисти, посветени на българското вино и празника на сорта Мавруд. Инициативата е част от превръщането на октомври в месец на българското вино и насърчава интереса към местните сортове и родното винопроизводство.