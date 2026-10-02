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Няколко пожара пламнаха в Кюстендилско, засегнати са над 1000 дка

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Пожар СНИМКА: Pixabay

Пожар в сухи треви и храсти е избухнал в землището на село Пиперево, община Дупница днес следобед, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. Обхванати са около 1000 дка площ.

​Огънят се е разпрострял низово и в посока към близката гора, казаха още от полицията. В потушаването на огъня участват екипи на противопожарните служби от Дупница и Бобов дол. Пожарът е овладян, каза говорителят на дирекцията Катя Табачка, цитирана от БТА.

Днес следобед екипите на пожарната са се отзовали и на други сигнали за пожари в региона. Край гробищния парк в Кочериново са горели бали със слама. Пожар е потушаван и в село Сапарево, община Сапарева баня, където огънят е засегнал две необитаеми постройки. И тези два пожара са овладяни от противопожарните екипи, казаха от полицията.

Пожар СНИМКА: Pixabay

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