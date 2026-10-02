Oщe 60 договора за климатици и пелетни системи подписаха по проекта „Несебър е за по-чист въздух"

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Кметът Николай Димитров: Все повече граждани разбират ползите от него

Ударно продължава подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища в община Несебър по проект „Несебър е за по-чист въздух", финансиран по Програма „Околна среда" 2021–2027 г.

На 30 септември бяха подписани над 60 нови договора за доставка на високоенергийни климатици и над 30 договора за доставка на пелетни камини и котли. Паралелно с това още 15 термопомпи вече са монтирани в домовете на потребители и са готови за експлоатация.

Проектът е насочен към подобряване качеството на атмосферния въздух чрез поетапна замяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с по-съвременни и екологични алтернативи. В рамките му ще бъдат подменени отоплители в 1320 домакинства на територията на община Несебър.

„Интересът към проекта показва, че все повече граждани на общината разбират ползите от преминаването към по-съвременни начини на отопление. Това е стъпка, която има значение както за качеството на въздуха, така и за условията, в които живеят хората в общността ", посочва кметът на общината Николай Димитров.

Одобрените граждани преминават през напълно безплатната процедурата състояща се от демонтаж и изнасяне на стария отоплителен уред, доставка и монтаж на новото оборудване – климатик, пелетна камина или котел, или термопомпа, с включено гаранционно обслужване.

Програмата ще продължи до 2029 г., като приемът на заявления остава отворен.