Над два часа разговаряха с граждани в Самоков кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев

За да се справим с трудностите, институциите трябва да си сътрудничат, посоката им трябва да е една – България. Когато липсват синхрон и дори елементарна координация и всеки дърпа чергата към себе си, за да спечели съмнителен политически дивидент, се вземат грешни решения върху гърба на българските граждани. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на среща с граждани в Самоков заедно с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев.

Йотова изтъкна, че когато има сътрудничество и общи цели, сглобките не са възможни. „Когато няма сглобки, са невъзможни и обществените поръчки за „наши“, общите изгодни проекти, парите в джобовете на малцина“, посочи тя.

Илияна Йотова подчерта, че мнозинството в парламента и правителството на Румен Радев са наследили много тежка ситуация в държавата – празна хазна, неразплатени обществени поръчки, две години задържани средства за общините, много проекти и договори, скрити в чекмеджета. Тя заяви, че абсолютното мнозинство в Народното събрание на „Прогресивна България“ е шанс да се решат отлагани с годините проблеми и е важно сега как заедно и всяка според правомощията си да задвижат България напред. „Убедена съм, че всички ще направим така, че България да е в сигурни ръце“, посочи Йотова.

Кандидатът за президент предложи реална програма за развитието на районите, а не поредната стратегия, добре написана, но бързо забравена. „Трябва да има ясен план къде какво да се инвестира, как да се задържат младите хора в своите родни места и да ги развиват. Младите искат инфраструктура, искат детски градини, училища, работа с достойни доходи“, заяви Йотова.

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев открои причините, поради които е приел да се кандидатира за вицепрезидент: Илияна Йотова е олицетворение на опит и на мисия. „Г-жа Йотова ме убеди да се заема с тази работа с основното и най-важно послание за нея – съгласие. Много години българите често изпадаме в постоянна разпра. Твърде много се караме, а за да вървим напред, трябва да имаме общи цели, до които да достигаме в разговор и със съгласие“, подчерта Вълчев.

По думите му президентството не трябва да бъде барикада с коментатори, а място, на което различните мнения да се срещат и да се стига до общи решения, включително и между различните институции. „Това е крачка към възстановяване на държавността“, заяви кандидатът за вицепрезидент.

Кандидатите за президент и вицепрезидент посетиха фирма „Самел-90“ – водещо предприятие от българската отбранителна индустрия, и се запозна с широкия обхват на неговата дейност.

По-рано Йотова беше посрещната в Самоковския девически манастир „Покров Богородичен“ и обеща подкрепа за неговото възстановяване заедно с много родолюбци в страната.