ДПС на среща с председателя на турския парламент Нуман Куртулмуш

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В Анкара представители на ДПС проведоха среща с председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш (Numan Kurtulmuş).

В центъра на разговора бяха българо-турските отношения и възможностите за тяхното задълбочаване чрез активен политически и институционален диалог.

Специално внимание беше отделено на ролята на ДПС като последователен фактор в изграждането и поддържането на устойчиви връзки между двете страни. Дългогодишните политически и обществени контакти бяха посочени като стабилна основа за разширяване на сътрудничеството.

В срещата участваха заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри, заместник-председателите на ДПС Халил Летифов, Ерол Мюмюн - кмет на община Кърджали, и Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново, народният представител и член на ЦОБ на ДПС Атидже Алиева-Вели, членът на ЦОБ на ДПС и кмет на община Джебел Неджми Али, кметът на община Дулово Невхис Мустафа и кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.