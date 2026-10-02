Бившият полицай, убил Митко край Съединение, легнал да спи преди да разчлени на сутринта трупа

Когато се събудил, видял, че Митко лежи студен в двора на фермата, взел брадвата, която била между краката на убития, и го накълцал

Тодор Лапков, обвинен за убийството на 21-годишния Митко във ферма край Съединение, легнал да си доспи, след като го прострелял два пъти с незаконната си пушка. Когато се събудил, видял, че Митко лежи студен в двора на фермата, взел брадвата, която била между краката на убития и го накълцал. Първо отрязал краката, после торса и накрая главата. Събрал останките в найлонови чували и ги пуснал в близка шахта.

Това разказва самият 63-годишен бивш полицай пред съкилийници в следствения арест в Пловдив, където е от близо 2 месеца. И признава, че там се чувства спокоен и му е добре.

Убийството стана на 12 август т.г. в ранните часове на денонощието. Тогава 21-годишният Митко влязъл в имота на Лапков, докато той спял, с цел да го обере. По информация на полицията те двамата поддържали приятелски отношения и малкият често помагал на бившия полицай с отглеждането на овцете.

За изчезването на младежа сигнал подал баща му. Полицията започнала да разследва, а следите отвели до фермата на Тодор Лапков край квартал "Точиларци" в Съединение. Първоначално бившият полицай твърдял, че не знае нищо, но при второто посещение на униформените във фермата сам признал, че той е извършителя и дори им показал къде е скрил чувалите с останките от трупа.

21-годишният Митко години наред тормозел жителите на близкото до Съединение село Найден Герово с кражби и обири. Младият мъж причаквал баби, след като си вземат пенсиите, и ги обирал. Влизал по домовете и вземал каквото намери. Кметът тогава разказа, че той живее с баба си и баща си и имал документи, че е с психични заболявания.

"Нищо друго не правеше, само крадеше. Цяло Съединение и Найден Герово се бяха стресирали от него", разказаха жители на селото тогава. Задигал телефони и пари по 2-3 пъти в седмицата.