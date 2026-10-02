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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23667021 www.24chasa.bg

Потушиха пожар в ТЕЦ "Брикел" в Гълъбово

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ТЕЦ “Брикел”

Локализиран е пожар, възникнал тази вечер на територията на ТЕЦ „Брикел" в Гълъбово. Няма пострадали или застрашени хора, нанесени са само материални щети. Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.

Сигналът за инцидента е подаден в 18:45 ч. Засегнат е един транспортер с две транспортни ленти, по които се подават въглища към централата. В действията по овладяване на пожара са участвали общо пет противопожарни екипа.

Благодарение на своевременната им намеса разпространението на огъня е преустановено. На място продължават необходимите действия на компетентните служби, информира още областният управител, цитиран от БТА.

ТЕЦ “Брикел”

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