България посреща тленните останки на цар Самуил

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Страната ни посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония днес на площад „Княз Александър I" в София.

Те ще бъдат предадени на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България - цар Самуил (997-1014 г.) Предаването на тленните останки ще се състои на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. След това ще се състои и държавната церемония на площад „Княз Александър I" в София, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Тленните останки на цар Самуил ще бъдат прибрани в България с военно-транспортен самолет „Спартан". След навлизане в българското въздушно пространство самолетът, пренасящ тленните останки, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I" около 12:30 ч. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан". От летище „Васил Левски" - София до площада тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

На церемонията „България посреща цар Самуил" ще присъства президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

Около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония.

Около два тона и половина тежи саркофагът за тленните останки на цар Самуил в завършения си вид. Той е изработен от мрамор, който е от изконните български земи на Самуиловото царство, посочи Надежда Ключкова, чиято фирма изработва саркофага.

Изработеният във Велинград саркофаг е с приблизителни размери 2,30 м дължина, 90–100 см ширина и 85–90 см височина. Той е предвиден да побере дървен ковчег. Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил. Решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

По проекта са предвидени христограма, изображение на архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове, както и изображения на два пауна и дворец. Отделните изображения са изработени като панели, които са вградени в саркофага.

Саркофагът бе поставен вчера в южната част на напречния кораб на църквата „Света София", където беше сглобен на място.

Министър-председателят Румен Радев обяви във вторник „историческото споразумение за връщане на тленните останки на цар Самуил". По думите му стремежът на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил датира още от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки в изградената от Самуил базилика на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро, където е била лятната резиденция на Самуил. Румен Радев отбеляза, че вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил. По-късно същия ден министрите на културата на България и Гърция подписаха споразумение за взаимно предоставяне на реликви с историческа стойност.

България предоставя 48-те църковни реликви, които пристигат в солунския музей на 30 септември. Сред тях са основно богослужебни съдове, мощехранителници и обкови на евангелия.

Предметите са пренесени в София през 1917 г. по време на Първата световна война и са част от стотиците ценности, изнесени от манастира „Панагия Икосифиниса", манастира „Свети Йоан Предтеча" край Серес и Серската и Нигритската митрополия. През изминалите години са били изложени или съхранявани в Националния исторически музей. Договореното предвижда взаимно предаване за съхранение, без отказ от собствеността върху съответните ценности. Протоколите ще бъдат подписани на 3 октомври в Солун.

През 1965 г. световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос открива тленните останки при разкопки при изградената от цар Самуил базилика "Свети Ахил" в Малкото Преспанско езеро.

Гражданите, които искат да присъстват на посрещането на тленните останки на цар Самуил в София на 3 октомври, ще имат възможността да пътуват безплатно с влак до столицата и обратно.

За пътуването ще се издават задължително двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане в рамките на 3 октомври. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на София – Централна гара София, Подуяне, Искър, Захарна фабрика, Горна баня, София-север, Искърско шосе и спирка Горна баня.

Във връзка с провеждане на тържествената церемония днес в столицата се въвежда временна организация на движението.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства от 04.00 часа на 03.10.2026 до приключване на мероприятието, както следва:

- площад „Княз Александър I";

- ул. „Княз Александър I" в участъка от бул. „Цар Освободител" до ул. „Ген. Гурко";

- пред Археологическия музей;

- пред БНБ;

- площад „Александър Невски";

- площад „Николай Гяуров";

- ул. „Московска" в участъка от ул. „Дунав" до ул. „Георги С. Раковски".

От 12.00 на 03.10.2026 г. до отпадане на необходимостта и само по преценка на отдел „Пътна полиция" – СДВР се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки, както следва:

- ул. „Мими Балканска" в участъка от ул. „Източна тангента" до бул. „Брюксел";

- бул. „Брюксел" в участъка от ул. „Мими Балканска" до бул. „Цариградско шосе";

- бул. „Цариградско шосе" в участъка от бул. „Брюксел" до бул. „Васил Левски";

- бул. „Цар Освободител" в участъка от бул. „Васил Левски" до бул. „Княз Александър

Дондуков";

- ул. „Леге" между ул. „Съборна" и пл. „Атанас Буров";

- ул. „Княз Александър І" между ул. „Съборна" и пл. „Княз Александър І";

- ул. „Дякон Игнатий" в участъка от ул. „Аксаков" до бул. „Цар Освободител";

- ул. „Георги Бенковски" в участъка от ул. „Аксаков" до бул. „Цар Освободител";

- ул. „6-ти септември" в участъка от ул. „Аксаков" до бул. „Цар Освободител";

- ул. „Цар Шишман" между ул. „Аксаков" и бул. „Цар Освободител";

- ул. „15-ти ноември" между бул. „Цар Освободител" и пл. „ Александър Невски";

- ул. „Оборище" между бул. „Васил Левски" и пл. „Александър Невски";

- ул. „Московска" в участъка от ул. „Дунав" до Британското посолство;

- ул. „Георги С. Раковски" от бул. „Цар Освободител" до бул. „Княз Александър

Дондуков";

- ул. „Дунав" между пл. "Александър Невски" и ул. „Московска";

- ул. „11-ти август" между пл. „Александър Невски" и ул. „Московска".

Тържественото шествие по повод посрещането на тленните останки на цар Самуил ще се проведе на 03.10.2026 г. по следния маршрут: от площад „Княз Александър I" по бул. „Цар Освободител", наляво по ул. „Георги С. Раковски", надясно по ул. „Оборище" до базиликата „Света София".

От 12.00 часа на 03.10.2026 г. се разрешава престоя и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Княгиня Мария Луиза" в участъка от бул. „Тодор Александров" до ул. „Пиротска" – само на разрешените за това места.