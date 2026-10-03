20 г. ветеринар спасява от изчезване стари български породи стопански животни

20 години ветеринар спасява от изчезване стари български породи стопански животни. Става дума за Данаил Николов, чиято история започва през 2004 г. с малък кредит и 150 овце.

Повече от две десетилетия по-късно той продължава да се занимава с животновъдство, но не просто заради производството на мляко и месо, а и да съхрани застрашени от изчезване стари български породи.

„Без любов и привързаност към животните няма как да се работи тази работа", казва Николов пред Нова тв.

Именно тази любов го отвежда към отглеждането на медночервената българска овца, българското родопско говедо и калоферската дългокосместа коза. Това са стари местни породи, запазили голяма част от естествените си инстинкти. Те са устойчиви, непретенциозни към храната и приспособени към трудни терени и условия на отглеждане, разказва той.

Предимствата им обаче остават на заден план в съвременното животновъдство, където водеща е високата продуктивност.

„Намаляването на тези животни като бройка се дължи на тяхната по-ниска продуктивност. Съвременното животновъдство гони високи добиви, когато става дума за мляко", обяснява ветеринарният лекар.

Въпреки това той посвещава години на увеличаването на стадата си. През 2007 г. купува стадо от възрастен животновъд, който се отказва от занаята заради напредналата си възраст. За десет години Николов успява да увеличи животните до 600.

Днес обаче тенденцията е обратна. Овцете са намалели до 300, кравите от 80 са останали едва 20, а козите от 150 вече са 50.

Основната причина не е липсата на желание да продължи, а недостигът на хора, готови да се занимават с тежкия труд в животновъдството. Намирането на работници става все по-трудно, а поддържането на големи стада - почти непосилно. Проблемите обаче не свършват с липсата на работна ръка. Животновъдите все по-често се сблъскват и с трудности при използването на пасищата.

„Селата се напълниха с граждани, със светски настроени хора. Почваме да им пречим все повече. Превземат ни пасищата", споделя Николов. Така стопанинът, който преди години успява да увеличи стадата си до стотици животни, днес е принуден постепенно да ги съкращава.