Теч на газ от цистерна на гарата в Карлово спря влаковете

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Изтичане на газ от цистерна на жп гарата в Карлово спря влаковете, съобщават пътуващи. Заради инцидента бързият влак от София за Бургас е спрян жп гара Христо Даново за неопределено време. Пътниците са слезли и не знаят нито какво да правят, нито колко ще чакат. Възможно е аварията да обърка сериозно графика на влаковете.

Подаден е сигнал на 112, на мястото на аварията има пожарникари и полицаи, районът е отцепен.

Съобщение за инцидента се появи и на сайта на БДЖ.

Съвсем наскоро, на 16 септември тази година, жп гарата в Карнобат беше евакуирана заради установен теч на пропан-бутан от вагон-цистерна. Поради мерки за сигурност районът тогава беше отцепен.