В изкуството за художника от Северна Македония Тасим Кадрия няма граници

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

В Монтана в галери „Кутловица" откриха изложба с 22 пейзажа на художника и артист от Северна Македония Тасим Кадрия. Озаглавил е експозицията „Цветовете на тишината". Тишината според него е пространство за размисъл, чувства, живот. Останалите му изложби носят имена като „Симфония на боите", „Когато слънцето се усмихва" и други. Роден е в малкото селце Слупчане, община Куманово през 1961 година. А както самият автор казва: „В културата и изкуството сме братя..."Организирал е десетки самостоятелни изложби с ярка цветова палитра. През 2012 година е гостувал на „Шипка" 6 в София на СБХ.

Експозицията на Тасим Кадрия ни пренася в свят на светлина и емоция.

Художникът е възпитаник на Факултета за изящни изкуства в Скопие, учил при големите тамошни майстори Ристо Калчевски и Рубенс Корубин. Неговото творчество е вълнуващ мост между класическия лиризъм и модерната експресия. „Съчетава силата на цветовете, красотата на вътрешния свят и природата", каза в словото си Таня Василева, председател на Дружеството на художниците „Тенец" в Монтана.

А авторът сподели, че не рисува, когато е тъжен, a това често му се случва. Тогава не посяга към маслените бои и четката. Той иска да направи хората щастливи. Обича България и ако Бог дава живот мечтае да направи изложба във всеки един град.

Творческите търсения на живописеца разгръщат яркия му визуален език в три посоки:

· Импресионистични пейзажи, пропити от слънце, златни и наситено сини тонове, които улавят мимолетното движение на балканската природа.

· Релефни творби (импасто техника), където боята придобива триизмерност и пластична сила, материализирайки скалите и дърветата.

· Портрети, изпълнени с академична прецизност, които разкриват вътрешния свят на моделите.

Критиката е благосклонна към художника. „Елегантно присъствие, собствен стил на изразяване, необичаен поглед към светлината, земята, природата, хората..".Това е Тасим Къдрия. Не можете да останете равнодушни към неговите природни картини. Те са истински и живи по всяко време. Платната привличат със своята магия и ви водят за ръка по пътеките на душата. „, пише Славка Зашева.