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120 са изгасените пожари в страната за ден, има един загинал

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Гасене на пожар Снимка: Pixabay

120 пожара са били изгасени в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР. Подадени са общо 161 сигнала.

Един човек е загинал. С преки материални щети са 24 от пожарите. Девет от тях са били в жилищни сгради, четири - в транспортни средства, два - в селското стопанство, един - в промишлена сграда, един - в горски масиви, един - в съоръжение на открито, а шест са в други обекти, предаде БТА.

Без материални щети са 96 пожара. Най-много от тях - 62, са били в сухи треви, горска постеля и храсти. Регистрирани са още 22 пожара в отпадъци и два в стърнища, както и по един в готварски уреди и комини. Девет са определени като други.

През денонощието пожарникарите са извършили и 33 спасителни дейности и помощни операции. Осем от тях са били при катастрофи с транспортни средства, 23 - за съдействие на други структури на МВР, а две - за оказване на помощ на пострадали граждани.

Гасене на пожар Снимка: Pixabay

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