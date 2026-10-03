Вигенин: Европа трябва да има свой план за мир в Украйна

Според евродепутата Северна Македония четири години се блокира сама и обвинява България

„България има интерес войната в Украйна да спре. България има интерес Черно море отново да бъде море за търговия, а не море за военен конфликт. Ние имаме интерес да избегнем възможността от всяка нова ескалация на конфликта, която неизбежно ще ни засегне, тъй като сме на източния фланг." Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в интервю за предаването Euronews Primetime на телевизия Euronews Bulgaria.

По повод позициите, изразени от премиера в интервю пред същата медия дни по-рано, Вигенин коментира: „ За първи път гласът на България се чу и беше гласът на разума този път. Радев се опитва да каже нещата такива, каквито са, и не робува на идеологизираната терминология, която се повтаря от 2022 г., а резултатът е никакъв." Евродепутатът акцентира, че позицията на премиера не е нито проруска, нито проукраинска, а опит за анализ на ситуацията през призмата на здравия разум. „Има голяма степен на единодействие, може би за първи път от много време, между посланията, които отправя Радев, и посланията, които дойдоха от Илияна Йотова от трибуната на ООН. Те не защитават Русия, те не атакуват Украйна", изтъкна Вигенин. Той смята, че критиката към Радев за тези позиции е неоснователна: „Той не е поставил България в изолация, не е поставил под въпрос българската или единната европейска политика. Той поставя под въпрос взетите до момента решения и казва: дайте да помислим какво още можем да направим."

Евродепутатът акцентира, че Европа трябва да търси разговор за мир. „Когато нещо не работи, трябва ли всеки път да правиш едно и също? Трябва да опиташ нещо различно", каза той. Вигенин е убеден, че Европейският съюз трябва да търси възможности за комуникация с Москва: „ Дори в ЕС, без да си го признават публично, ние знаем добре, че има най-малкото разговори, макар и на закрити врати, не толкова дали трябва да се отворят вече канали за комуникация с Москва, а кой да води тази комуникация."

По темата Северна Македония Вигенин сподели впечатленията си, че там се приемат за предатели онези, които смятат, че поетите ангажименти трябва да се изпълнят и че страната най-после трябва да направи промените в Конституцията. „Аз, като човек, който иска Северна Македония да бъде част от ЕС, смятам, че предателството не е на тези, които искат страната да стъпи твърдо по пътя към членството. Ако бяха изпълнили ангажиментите, сега Северна Македония, заедно с Черна гора, щеше да бъде буквално на прага на членството. А тя четири години се блокира сама и обвинява за това България", коментира той. „Властите в Северна Македония трябва да положат усилия да спечелят и българските граждани на своя страна, защото отношението към момента е доста негативно", смята евродепутатът.

По повод връщането на костите на Цар Самуил в България Вигенин припомни, че Северна Македония все пак признава, че Самуил е български цар. „По отношение на средновековната история мисля, че има някакво разбиране, че трудно може да се търсят там корените на съвременната македонска държава. Ние не само не поставяме под въпрос държавата им, а сме първите, които са признали Северна Македония. Но това не означава, че приемаме нашата история да бъде крадена или това, което ние наричаме обща история, да бъде представено като история на съвременната македонска държава", аргументира се той.

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