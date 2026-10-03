"Спартан" излетя, за да прибере костите на цар Самуил от Солун (Снимки)

Правителствената делегация, начело с министър-председателя Румен Радев, излетя за Солун за тленните останки на цар Самуил с военно-транспортният самолет „Спартан".

Повече от хиляда години след смъртта си цар Самуил (997-1014 г.) се завръща у дома - в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава днес, на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

България ще посрещне тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад „Княз Александър I" в София.

След навлизане в българското въздушно пространство, военно-транспортният самолет „Спартан", пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад „Княз Александър I" около 12.30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет „Спартан". От летище „Васил Левски" - София до площад „Княз Александър I" тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил" министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.

Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

В замяна на тленните останки на цар Самуил България ще даде на Гърция 53 ценни предмета, най-вече църковна утвар, разказа директорката на НИМ доц. д-р Бони Петрунова. По списък предметите са 48, но някои от тях са многосъставни.

Около два тона и половина тежи саркофагът за тленните останки на цар Самуил в завършения си вид. Той е изработен от мрамор, който е от изконните български земи на Самуиловото царство, посочи Надежда Ключкова, чиято фирма изработва саркофага.

Изработеният във Велинград саркофаг е с приблизителни размери 2,30 м дължина, 90–100 см ширина и 85–90 см височина. Той е предвиден да побере дървен ковчег. Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил. Решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

По проекта са предвидени христограма, изображение на архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове, както и изображения на два пауна и дворец. Отделните изображения са изработени като панели, които са вградени в саркофага.

Саркофагът бе поставен вчера в южната част на напречния кораб на църквата „Света София", където беше сглобен на място.

През 1965 г. световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос открива тленните останки при разкопки при изградената от цар Самуил базилика "Свети Ахил" в Малкото Преспанско езеро.

"Премиерът Румен Радев потегля към Солун за официалната церемония по предаването на тленните останки на цар Самуил.

Един от великите български владетели се завръща у дома. Момент на дълбоко вълнение и преклонение пред историята ни.

Елате в 12:30 ч. на площад „Батенберг", за да посрещнем с почит цар Самуил на родна земя. Нека заедно сведем глави пред паметта му и бъдем част от този исторически ден за България!", заяви в своя фейсбук публикация депутатката от "Прогресивна България" Ирина Асиова - Диамант.