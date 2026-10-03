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Отстраниха аварията с изтичане на газ на гарата в Карлово, пуснаха влаковете

24 часа Пловдив онлайн

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Бързият влак от София за Бургас е спрян за неопределено време на гарата в Христо Даново заради теча на газ в Карлово.

Аварията с изтичане на газ от влакова цистерна на гарата в Карлово е отстранена, съобщиха от полицията. Eкип на фирмата собственик на товарната композиция, която се е намирала на страничен коловоз в района на жп гарата, се е справила с проблема.

Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112 към 4.15 ч тази сутрин, а полицейски служители бяха отцепили и обезопасили периметъра.

Заради аварията влаковете, минаващи през Карлово, бяха спрени. Бързият трен от София за Бургас престоя на гарата в Христо Даново.

Бързият влак от София за Бургас е спрян за неопределено време на гарата в Христо Даново заради теча на газ в Карлово.

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