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Натоварено е движението за тирове на границата с Турция

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

На граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция трафикът е натоварен на изхода за тирове, съобщиха от МВР.

Нормален е трафикът на всички гранични преходи на границата с Румъния. На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични преходи, като през преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през преходите "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. На границата със Сърбия трафикът също е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

ГКПП Капитан Андреево

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