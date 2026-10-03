Спартанът с костите на цар Самуил, ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16, прелетя над София (Видео, снимки)

Над площад „Княз Александър I" в София прелетя военно-транспортният самолет „Спартан" с тленните останки на цар Самуил. Самолетът бе прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. "Спартанът", който транспортира тленните останки на цар Самуил, бе прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Изтребителите повторно прелетяха над площада, след като „Спартанът" кацна на летище „Васил Левски". Оттам до площад „Княз Александър I" тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия. "Спартанът", който транспортира тленните останки на цар Самуил, бе прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16 СНИМКА: Велислав Николов "Спартанът", който транспортира тленните останки на цар Самуил, бе прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк "Спартанът", който транспортира тленните останки на цар Самуил, бе прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16 ВИДЕО: 24 часа "Спартанът", който транспортира тленните останки на цар Самуил, бе прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16 ВИДЕО: 24 часа "Спартанът", който транспортира тленните останки на цар Самуил, бе прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16 ВИДЕО: 24 часа "Спартанът", който транспортира тленните останки на цар Самуил, бе прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16 СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Вицепремиерът Иво Христов публикува във фейсбука си видео от вътрешността на "Спартана", на което се виждат изтребителите, които ескортират тленните останки на царя.

Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България бяха предадени на българската държава днес на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

"Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно", каза на съвместен брифинг с гръцкия премиер министър-председателят Румен Радев.

"Успяхме да загърбим сенките на миналото", посочи още той.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пък заяви, че днес се възстановява дълбока връзка между двете страни.

В рамките на държавната церемония „България посреща цар Самуил" министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.

Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

Повече от хиляда години след смъртта си цар Самуил (997-1014 г.) се завръща у дома - в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот.

Министър-председателят Румен Радев обяви във вторник „историческото споразумение за връщане на тленните останки на цар Самуил". По думите му стремежът на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил датира още от 1965 г., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки в изградената от Самуил базилика на остров Свети Ахилий в Малкото Преспанско езеро, където е била лятната резиденция на Самуил. Румен Радев отбеляза, че вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на цар Самуил. По-късно същия ден министрите на културата на България и Гърция подписаха споразумение за взаимно предоставяне на реликви с историческа стойност.

България предоставя 48-те църковни реликви. Сред тях са основно богослужебни съдове, мощехранителници и обкови на евангелия.

Предметите са пренесени в София през 1917 г. по време на Първата световна война и са част от стотиците ценности, изнесени от манастира „Панагия Икосифиниса", манастира „Свети Йоан Предтеча" край Серес и Серската и Нигритската митрополия. През изминалите години са били изложени или съхранявани в Националния исторически музей. Договореното предвижда взаимно предаване за съхранение, без отказ от собствеността върху съответните ценности.

През 1965 г. световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос открива тленните останки при разкопки при изградената от цар Самуил базилика "Свети Ахил" в Малкото Преспанско езеро.

Около 2,5 т тежи саркофагът за тленните останки на цар Самуил в завършения си вид. Той е изработен от мрамор, който е от изконните български земи на Самуиловото царство, посочи Надежда Ключкова, чиято фирма изработва саркофага.

Изработеният във Велинград саркофаг е с приблизителни размери 2,30 м дължина, 90–100 см ширина и 85–90 см височина. Той е предвиден да побере дървен ковчег. Изработката е започнала на 25 септември по инициатива на Министерството на културата с благословението на българския патриарх Даниил. Решението за вида на саркофага е на Софийската митрополия.

По проекта са предвидени христограма, изображение на архангел Михаил, Самуиловата крепост с лъвове, както и изображения на два пауна и дворец. Отделните изображения са изработени като панели, които са вградени в саркофага.