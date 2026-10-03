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Пиян с АТВ се удари във фонтан в Горна Оряховица, рани спътница

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Пострадали са водачът и 34-годишната му спътница (Снимката е илюстративна)

Катастрофа с АТВ е станала тази нощ в парк в Горна Оряховица. По първоначални данни 40-годишен местен жител, управлявал превозното средство, се е ударил във фонтан, след което АТВ-то се е преобърнало, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

При инцидента са пострадали водачът и 34-годишната му спътница. Двамата са били прегледани в Спешна помощ, след което са напуснали лечебното заведение по собствено желание.

При проверка с техническо средство е установено наличие на 1,99 промила алкохол в издишания въздух на водача. От него е взета и кръвна проба за изследване.

Причините и обстоятелствата около катастрофата все още се изясняват. АТВ-то е иззето, а по случая е образувано досъдебно производство.

На този етап няма официално съобщени допълнителни данни за състоянието на пострадалите или за конкретните обстоятелства, довели до удара. Разследването продължава.

Пострадали са водачът и 34-годишната му спътница (Снимката е илюстративна)

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